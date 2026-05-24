Elon Musk dio un ultimátum para todo el mundo: la próxima sequía no será de agua, sino de algo más esencial. (Fuente: Shutterstock).

Durante años, la escasez de agua fue el símbolo más claro de las crisis climáticas y ambientales. Sin embargo, una advertencia reciente desplaza el foco hacia un recurso aún más determinante para el funcionamiento del mundo moderno. Según Elon Musk, el planeta se encamina hacia una escasez que no tiene que ver con ríos ni embalses.

El fundador de Tesla y SpaceX sostuvo que el verdadero cuello de botella de los próximos años será la electricidad, un recurso imprescindible para sostener el avance de la Inteligencia Artificial, la movilidad eléctrica y la infraestructura digital que hoy da soporte a la economía global.

La próxima sequía será de electricidad, no de agua

La advertencia fue emitida durante su participación en el evento Bosch Connected World, donde Musk analizó el ritmo de crecimiento de la tecnología y sus límites inherentes. En este contexto, explicó que nunca había presenciado un avance tan acelerado como el de la inteligencia artificial. “La capacidad de cómputo de la inteligencia artificial que se está incorporando aumenta por un factor de diez cada seis meses”, aseguró.

Este crecimiento exponencial acarrea consecuencias directas. Musk destacó que una expansión de tal magnitud no puede sostenerse de forma indefinida. “Evidentemente, esto no puede continuar a ese ritmo para siempre”, advirtió, aludiendo a límites físicos insalvables.

En este sentido, fue explícito respecto a lo que se avecina. Tras la escasez de chips y componentes, el siguiente desafío será energético. “La próxima escasez será de electricidad”, anticipó y agregó que llegará un momento en que “simplemente no habrá suficiente electricidad para alimentar todos los chips”.

Elon Musk dio un ultimátum para todo el mundo: la próxima sequía no será de agua, sino de algo más esencial. (Fuente: shutterstock).

IA, chips y el aumento del consumo energético

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la relación directa entre IA y consumo eléctrico. Musk explicó que el desarrollo de modelos cada vez más complejos requiere enormes volúmenes de cálculo, lo que se traduce en una creciente demanda de energía y equipamiento.

Durante la charla, detalló que la escasez no se limita a los semiconductores. Según su análisis, el problema se ha trasladado rápidamente hacia otros componentes críticos de la infraestructura eléctrica. “Hace más de un año, la escasez era de chips… el siguiente cuello de botella serán los transformadores reductores de tensión”, explicó, subrayando que alimentar centros de datos exige transformar tensiones muy altas en voltajes extremadamente bajos.

Incluso recurrió a una ironía técnica para ilustrar el problema: “Se necesitan transformadores para hacer funcionar a los transformadores”, dijo, jugando con el doble sentido entre los transformadores eléctricos y los modelos de IA conocidos como transformers.

Elon Musk dio un ultimátum para todo el mundo: la próxima sequía no será de agua, sino de algo más esencial. (Fuente: Shutterstock).

Tecnología e infraestructura: una carrera a contrarreloj

Más allá de la inteligencia artificial, Musk vinculó esta presión energética con otros sectores en expansión, especialmente los vehículos eléctricos. El crecimiento concurrente de la movilidad eléctrica y de la computación avanzada está generando, según su explicación, una demanda sin precedentes de generación y distribución de electricidad.

“El crecimiento concurrente de los automóviles eléctricos y de la inteligencia artificial está creando una demanda desmesurada de equipamiento eléctrico y de generación de energía”, afirmó, subrayando que el problema no es aislado, sino estructural.

Durante su intervención, también examinó la evolución tecnológica dentro de la industria automotriz, como la transición de sistemas eléctricos de 12 voltios a arquitecturas de 48 voltios, una modificación diseñada para reducir el uso de cobre y mejorar la eficiencia energética; sin embargo, esta también incrementa la complejidad de la infraestructura necesaria.