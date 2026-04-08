Las llamadas de WhatsApp están a punto de cambiar de forma irreversible: la app de mensajería está comenzando a desplegar una funcionalidad de cancelación de ruido en tiempo real para sus llamadas de voz y video, pensada para que escuches y seas escuchado con mucha más claridad en entornos ruidosos. Hasta ahora, el usuario tenía que recurrir a micrófonos externos, auriculares con cancelación activa o cambiar de lugar para evitar el ruido de fondo; ahora, buena parte de ese “limpieza” de audio vendrá directamente integrada en la app. La herramienta actúa como un filtro de audio inteligente que detecta y reduce en tiempo real ruidos como el tráfico, el viento, el bullicio de cafés, centros comerciales o el murmullo de una calle cualquiera, sin distorsionar la voz del hablante. En la práctica, esto significa que, aunque se esté en un medio de transporte, en una esquina con mucho tránsito o en una oficina llena de gente, la persona del otro lado percibirá la voz más limpia y centrada, sin los “picos” de ruido que antes solían hacer ininteligibles varios tramos de la conversación. El sistema funciona de forma automática cuando se inicia una llamada, y la opción está habilitada por defecto en las versiones de prueba que ya la incorporan. No obstante, WhatsApp está previendo dejar un botón (o interruptor dentro de la interfaz de llamada) para que se pueda desactivar si, por ejemplo, quieres que ciertos sonidos ambientales pasen a través de la conversación, como música en vivo o efectos de sonido deliberados. Por ahora, la función está en fase de prueba avanzada para Android en una versión beta y se está desplegando a un grupo limitado de usuarios. Esto significa que si se usa un dispositivo Android y te has inscrito en el programa beta de WhatsApp, podrías ser uno de los primeros en ver la opción aparecer en tus llamadas de voz y video; el resto de la base de usuarios la recibirá en las próximas actualizaciones públicas. Un punto clave: la cancelación de ruido actúa sobre el audio que se envía, no sobre el que se recibe. Es decir, si solo el emisor tiene activada la función, quienes lo escuchen notarán menos ruido de fondo en la voz. Para aprovecharla al máximo, se recomienda que ambos interlocutores usen la función; así, la llamada se vuelve más “limpia” en ambos sentidos, aunque el ruido de fondo no desaparece por completo. WhatsApp está procesando el audio directamente en el dispositivo, no en los servidores de Meta. Antes de cifrar el audio con la encriptación de extremo a extremo, el sistema de cancelación de ruido filtra el micrófono, de forma que el contenido que se envía ya va “limpio” de parte del ruido ambiente. Esto implica que la privacidad de las llamadas no se ve comprometida, ya que el procesamiento adicional se hace localmente y no implica compartir más datos con la nube. El algoritmo tras la función se basa en modelos de procesamiento de audio modernos que distinguen entre componentes de voz y de ruido, usando técnicas de supresión de ruido adaptativa que se ajustan según el contexto (por ejemplo, ruido de tráfico fijo vs. viento intermitente). Aun así, los desarrolladores advierten que, en situaciones extremas (música muy alta, sirenas, obras o gritos cercanos), el sistema puede no eliminar todo el ruido sin afectar algo la claridad vocal, por lo que es un ajuste cuyo margen de mejora seguirá evolucionando en futuras actualizaciones. Para millones de usuarios que usan WhatsApp como principal medio de comunicación personal y laboral, esta mejora puede suponer una reducción sensible de la fatiga auditiva y de la necesidad de repetir frases. En contextos híbridos (llamadas casuales, chequeos laborales rápidos, coordinaciones de trabajo o estudios grupales), un entorno un poco ruidoso dejará de ser una excusa para posponer una conversación o pedir que se pase a un chat. Además, la integración nativa en la app hace que la mejora sea “invisible” para el usuario promedio: no requiere cambiar de hardware ni instalar apps de terceros, basta con tener una versión actualizada de WhatsApp en Android y, en un futuro cercano, en iOS e incluso en la versión web.