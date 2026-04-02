Elon Musk impulsó un nuevo proyecto energético vinculado al desarrollo de inteligencia artificial que generó fuertes cuestionamientos por su posible impacto en la salud pública. La iniciativa está asociada a su empresa xAI y contempla el uso intensivo de turbinas de gas para abastecer un gran centro de datos en Estados Unidos, una decisión que despertó preocupación en distintos sectores. Si bien el proyecto tiene como objetivo sostener el crecimiento de tecnologías avanzadas, organizaciones ambientales y civiles advierten que podría convertirse en una de las principales fuentes de contaminación en la región, con consecuencias directas para millones de personas. El caso también generó repercusiones en Colombia, donde especialistas siguen de cerca este tipo de desarrollos por su impacto global en el ambiente y la salud. El plan incluye la operación de decenas de turbinas de gas metano para alimentar un centro de datos de gran escala. Este tipo de infraestructura requiere enormes cantidades de energía, lo que llevó a optar por fuentes basadas en combustibles fósiles. De acuerdo con los permisos otorgados por autoridades locales en Mississippi, la planta podría funcionar con más de 40 turbinas, lo que incrementaría significativamente las emisiones contaminantes en la zona cercana a Memphis. Ambientalistas sostienen que el proyecto podría posicionarse entre los mayores focos de contaminación del estado, debido a la magnitud de su operación y al tipo de energía utilizada. Además, cuestionan la rapidez con la que se aprobó el permiso, ya que la decisión se tomó pocas semanas después de finalizado el proceso de consultas públicas. Diversas organizaciones denunciaron que las emisiones derivadas de estas turbinas incluyen contaminantes peligrosos, como sustancias que contribuyen a la formación de smog y compuestos químicos nocivos. Entre los principales riesgos señalados aparece el material particulado fino (PM2.5), capaz de ingresar profundamente en los pulmones y el sistema circulatorio. Según especialistas, la exposición prolongada a este tipo de contaminación está vinculada a: Las críticas también apuntan a que el proyecto no habría evaluado completamente estos impactos, lo que generó reclamos por parte de organizaciones civiles. Entidades ambientales y de derechos civiles señalaron posibles irregularidades en el proceso, incluyendo presiones para acelerar la autorización del proyecto. También indicaron que instancias clave de participación pública se realizaron en condiciones que dificultaron la intervención de las comunidades afectadas, lo que incrementó la polémica. Otro de los puntos señalados es que parte de la infraestructura ya estaría operando sin permisos completos, lo que podría implicar incumplimientos de normas ambientales vigentes. El debate sigue abierto y pone en discusión el impacto ambiental del crecimiento tecnológico, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala vinculados a la inteligencia artificial y el consumo intensivo de energía.