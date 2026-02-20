Un nuevo ferry llegará desde Australia a Sudamérica para conectar a Buenos Aires con Colonia. Denominado “China Zorrilla”, en honor a la consagrada actriz uruguaya, se destacará por ser uno de los más veloces del continente, resultado de una inversión de u$s 170 millones. Tendrá la capacidad de transportar aproximadamente 2.000 pasajeros con cero emisiones de dióxido de carbono, siendo el primero con esas características. La empresa Buquebus lanzará el China Zorrilla, un ferry que cruzará el Río de la Plata desde este año. Se trata de la novena embarcación que construye Incat para la compañía y será fabricada en Australia. Tendrá una capacidad operativa para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, lo que duplica el tamaño de su predecesor, el Francisco. Su sistema de propulsión eléctrica consta de ocho motores y baterías de más de 40 MWh. Con esto, se apunta a reducir el ruido y las vibraciones para llevar el nivel de confort a otro nivel. Además, tanto en Buenos Aires como en Colonia se instalarán cargadores de alta potencia que suministrarán energía a la nave en un tiempo estimado de 80 minutos mientras los pasajeros embarcan y desembarcan. El nombre del ferry es un homenaje a la actriz China Zorrilla, figura emblemática nacida en Uruguay, pero que también consagró una carrera artística en Argentina. Además de estar propulsado por energía eléctrica, dispondrá de 3.000 metros cuadrados de espacios de recreación, tres clases de servicio, 150 tripulantes y conectividad satelital.