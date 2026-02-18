Los distintos conflictos armados que existen actualmente en varios lugares hacen que los países presten mucha atención a su capacidad militar y de defensa. Amenazas terroristas, narcotráfico y hasta posibles invasiones llevan a las naciones a destinar grandes recursos para fortalecer su capacidad de reacción ante una amenaza a su seguridad nacional. Es así que cada país destina una parte de su presupuesto anual a fortalecer su área de defensa. Ya sea con la compra de más equipos, tecnología, tanques de guerra, drones, aviones de combate, los gobiernos ponen énfasis en este punto. El portal GlobalFirePower, especializado en analizar las capacidades militares, evaluó las fuerzas armadas de 145 países en este 2026 y los clasificó para identificar a la nación más poderosa. ¿En qué lugar quedó Argentina y cómo está posicionada en Latinoamérica? El ranking especializado en potencias militares estudió el arsenal aéreo de las naciones. Consideró factores como helicópteros, cazas, interceptores, bombarderos, jets de transporte, entre otros. Fue así que llegó al siguiente listado: En el décimo puesto se encuentra Italia, un país que en 2025 no aparecía en el top10, lo que demuestra cómo decidió invertir más en su equipamiento. Actualmente posee 714 aviones militares, 37 helicopteros de ataque, dos portaaviones, tres destructores y 8 submarinos. La Fuerza Aérea Turca moderna está equipada principalmente con productos estadounidenses de la época de la Guerra Fría, liderados por el caza multifunción Lockheed F-16 Fighting Falcon como principal solución de lanzamiento. La flota está dominada por helicópteros, lo que demuestra un enfoque en la movilidad. Cuenta con 1.101 aviones militares, 201 de combate y 84 de transporte. En el puesto 8 de este ranking aparece Reino Unido, que en 2026 dispone de 625 aviones, 103 combatientes, 262 helicópteros y de estos 50 helicópteros son de ataque. La defensa nacional del Reino Unido se compone de un conjunto de recursos aéreos, terrestres y marítimos que incluye un enfoque organizado y alineado con Occidente para sus capacidades de combate, que abarcan soluciones de disuasión general y de orientación ofensiva a través de un grupo selecto de ofertas en el campo de batalla. Japón cuenta con 1.429 aviones militares, 217 cazas, 399 de entrenamiento, 135 para misiones especiales, ocho aviones cisterna y 53 aviones de transporte. También tienen 583 helicópteros y 118 de ataque. El país liderado por Emmanuel Macron mejoró posiciones en el ranking, en comparación 2025, cuando estaba en el puesto 10. Actualmente posee 974 aviones militares, 223 cazas, 118 aviones de transporte, 140 de entrenamiento, 44 de misiones especiales y 15 cisternas. En helicópteros tienen 452 y 67 de ataque. Este país tiene 242 aviones de caza, 98 de ataque, 41 de transporte, 335 de entrenamiento, 35 para misiones especiales y cuatro cisternas. Además, cuentan con 827 helicópteros y 113 de ataque. El gigante tiene 476 aviones caza, 124 de ataque, 334 de entrenamiento, 277 de transporte, 72 para misiones especiales y seis cisternas. También 594 helicópteros y 79 de ataque. Con 3.529 aviones, China se mantiene en el tercer lugar. Poseen 1.443 cazas, 371 cazas de ataque, 287 de transporte, 105 para misiones especiales y 9 cisternas. Además, tienen 1007 helicópteros y 281 de ataque. El ejército aéreo bajo el mando de Vladimir Putin también permanece en el segundo lugar. Cuenta con 4.237 aviones militares, 861 cazas de ataque, 458 de transporte y 137 para misiones especiales. Además, tiene 1.643 helicópteros y 556 de ataque. La mayor potencia del mundo continúa siendo Estados Unidos en este 2026. Cuenta con 13.032 aviones militares. Cuentan con 1.791 cazas, 926 aviones de ataque, 917 de transporte y 611 para misiones especiales. También tienen 5.913 helicópteros y 1.024 de ataque. En el ranking de 2026, el país gobernado por Javier Milei se ubicó en el puesto 32, por detrás de Brasil, en cuanto a países latinoamericanos, que aparece en el puesto 11, muy cerca del top10. Argentina tiene 241 aviones militares, 23 cazas, 11 aviones de ataque, 25 de transporte y 13 para misiones especiales. Con respecto a los helicópteros tiene 96 y ninguno de ataque, según los datos proporcionados por Global FirePower.