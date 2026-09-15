Oficial | Suspenderán la licencia de conducir a todas las personas que cometan estas infracciones graves detectadas por fotomultas.

El marco normativo que regula la circulación vehicular en la Argentina otorga a la licencia de conducir el carácter de una autorización administrativa sujeta al cumplimiento continuo de aptitudes psicofísicas.

Ante la aparición de afecciones de salud que puedan comprometer el control seguro de un vehículo , la legislación nacional determina que la validez del carnet queda condicionada a la evaluación médica del titular, penalizando la omisión de dicha información con la inhabilitación para estar al volante.

La obligación legal de notificar la incapacidad sobreviniente

De acuerdo con los principios fijados por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y las normativas jurisdiccionales concordantes, se define como incapacidad sobreviniente a cualquier alteración física, sensorial o psíquica que surja con posterioridad a la obtención o renovación del registro .

La norma establece que los conductores tienen la obligación expresa de comunicar a la autoridad emisora cualquier cambio en su estado de salud que afecte las capacidades psicofísicas requeridas para la conducción.

GCBA

Cuando se detecta que un titular padece una condición no declarada (ya sea tras un control en la vía pública, una auditoría del sistema de licencias o una notificación del sistema de salud), los municipios y juzgados de faltas proceden a la suspensión preventiva del registro.

Esta medida busca evitar riesgos en la vía pública y se mantiene vigente hasta que el interesado se someta a una nueva junta médica que determine su aptitud real o la necesidad de aplicar restricciones al registro.

Qué afecciones exigen reevaluación y cuál es el procedimiento médico

El rango de patologías comprendidas dentro de la obligación de informe abarca enfermedades neurológicas como epilepsia o secuelas de accidentes cerebrovasculares, alteraciones metabólicas severas como diabetes descompensada, disminución marcada de la agudeza visual o auditiva, patologías cardiovasculares de riesgo y tratamientos psiquiátricos que modifiquen la capacidad de reacción.

Asimismo, quedan incluidas las secuelas físicas traumáticas que limiten la movilidad de las extremidades.

El procedimiento administrativo para regularizar la situación no implica necesariamente la pérdida definitiva del carnet . Tras la declaración de la alteración o la notificación correspondiente, el conductor debe presentarse ante el equipo médico del centro de emisión para un examen psicofísico integral.

Según el diagnóstico, los profesionales pueden ratificar la suspensión temporaria, otorgar una habilitación de menor vigencia sujeta a controles periódicos, o exigir la adaptación técnica del vehículo (como mandos manuales o caja automática) para revalidar la licencia bajo una categoría especial.