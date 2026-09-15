Quienes tramiten por primera vez la licencia de conducir en Santa Cruz deberán cumplir con una nueva instancia de capacitación antes de obtener el permiso.

La Legislatura de Santa Cruz aprobó por unanimidad una modificación de la normativa vigente que incorpora un módulo obligatorio de primeros auxilios y respuesta inicial ante emergencias viales.

La medida modifica la Ley Provincial 2417, mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional de Tránsito, y establece que esta formación deberá incorporarse en el curso teórico-práctico que deben realizar quienes buscan obtener el documento de circulación.

El objetivo es que los futuros conductores sepan cómo actuar ante un siniestro vial y, especialmente, qué acciones evitar para no agravar el estado de las personas heridas.

La nueva exigencia no comenzará a aplicarse de manera inmediata. Primero deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial y, en el caso de los municipios, también será necesaria la adhesión correspondiente.

Primeros auxilios: qué deberán aprender quienes saquen la licencia por primera vez

La capacitación estará orientada a brindar conocimientos básicos para responder durante los primeros minutos posteriores a un accidente , hasta que lleguen los servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos o policías.

Entre los contenidos previstos se encuentran la identificación de situaciones de emergencia, la protección del lugar del siniestro y la seguridad de quienes se encuentren en la zona.

También se enseñará cómo solicitar asistencia de manera correcta y qué medidas iniciales pueden adoptarse frente a una persona lesionada.

Uno de los principales objetivos de la reforma es evitar intervenciones que puedan empeorar la situación de una víctima.

Los fundamentos de la iniciativa remarcan que una persona puede encontrarse frente a un accidente como conductor, acompañante o simplemente como alguien que llega primero al lugar.

Por eso, la formación buscará que los futuros conductores incorporen herramientas elementales para actuar de manera segura mientras esperan la llegada de profesionales.

Licencia de conducir en Santa Cruz: quienes la tramiten por primera vez deberán realizar un curso obligatorio de primeros auxilios para aprender cómo actuar ante un accidente vial.

Quiénes deberán hacer el curso obligatorio para obtener la licencia de conducir

El nuevo requisito alcanzará a las personas que tramiten por primera vez la licencia de conducir en Santa Cruz . El módulo de primeros auxilios deberá formar parte del curso teórico-práctico exigido.

La normativa aclara que la capacitación no tiene como finalidad convertir a los conductores en profesionales de la salud. Se busca, en cambio, que tengan conocimientos mínimos para preservar la seguridad, activar correctamente los sistemas de emergencia y brindar una primera respuesta cuando corresponda.

Los contenidos definitivos todavía deberán establecerse. La autoridad provincial competente en materia de seguridad vial, en coordinación con el área de Salud, determinará la duración, modalidad, evaluación, acreditación y lugares habilitados para realizar la capacitación.

Cuándo comenzará a regir la nueva exigencia para sacar la licencia

La modificación contempla un período de implementación antes de que el curso se convierta en un requisito efectivo.

El Poder Ejecutivo tendrá 90 días desde la promulgación de la ley para reglamentarla y deberá garantizar que la capacitación esté disponible antes de exigirla a los aspirantes. Una vez publicada la reglamentación, el requisito comenzará a regir en el ámbito provincial 180 días después.

En los municipios, la aplicación dependerá además de la adhesión de cada jurisdicción y de que estén disponibles los mecanismos necesarios para brindar la capacitación.