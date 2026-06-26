El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires endureció el régimen de sanciones para conductores que utilicen espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad sin estar habilitados para ello.

La medida fija un período de regularización de 20 días. Quienes no adecúen su situación antes del vencimiento de ese plazo quedarán alcanzados por las nuevas penalidades.

¿Qué sanciones se aplican a quienes falsifiquen o usen reservas de estacionamiento sin autorización?

Las consecuencias para quienes se apropien indebidamente de espacios públicos mediante carteles truchos o reservas sin respaldo legal son múltiples.

La normativa contempla la suspensión de la licencia de conducir, multas de hasta $200.000 y el pago íntegro de los costos de retiro de la señalización irregular.

En los casos donde se detecten carteles falsos o modificados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzará además con denuncias penales.

La administración aclaró en un comunicado que el objetivo es claro: “ Los espacios reservados para personas con discapacidad son para quienes realmente los necesitan .”

La Ciudad de Buenos Aires endurece las multas por estacionar en lugares para personas con discapacidad: habrá suspensión de licencias de conducir. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto valen hoy las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires y qué infracciones son las más costosas

El sistema de multas en la Ciudad de Buenos Aires se calcula en Unidades Fijas (UF) cuyo valor equivale al precio de un litro o medio litro de nafta de mayor octanaje (según la jurisdicción), lo que permite que las multas se actualicen automáticamente frente a la inflación.

Entre el 3 de marzo y el 2 de septiembre de 2026, cada UF tiene un valor de $949,99 .

A partir de esa base, las infracciones se calculan de la siguiente manera:

Estacionar en un lugar reservado para personas con discapacidad o sobre una rampa de accesibilidad: 300 UF, lo que equivale a $284.997.

Uso del celular al volante: 100 UF ($94.999).

No usar cinturón de seguridad: 100 UF ($94.999).

Enviar mensajes mientras se conduce: 200 UF ($189.998).

Las sanciones más graves son las de mayor valor. Pasar un semáforo en rojo puede implicar multas de entre 300 y 1.500 UF, mientras que circular a más de 140 km/h puede superar los $3.700.000 en penalidades.

Qué hay que hacer antes de que venza el plazo de 20 días para regularizar

Los titulares de reservas de estacionamiento y permisos vigentes tienen hasta 20 días para verificar que tanto la autorización como la señalización correspondiente estén en orden .

El período funciona como una instancia de transición: durante ese lapso no se aplicarán las nuevas sanciones, pero al vencimiento comenzarán los controles con el nuevo esquema de penalidades.