Ya es oficial | Declaran feriado el lunes 31 de agosto y habrá un nuevo fin de semana largo confirmado antes que termine el mes para estos trabajadores.

Tras el descanso del 17 de agosto, un grupo de argentinos disfrutará de un nuevo feriado el lunes 31 que formará un fin de semana largo de tres días.

Se trata de una festividad que formará un finde XL que podrá ser aprovechado por un grupo de trabajadores.

Por qué es feriado el lunes 31 de agosto

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. Esta fecha se debe al traslado de otra celebración.

El domingo 30 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de estos partidos, que cumplen más de 150 años cada uno, pero se espera que se atrase para dar lugar a un descanso extendido de tres días del sábado 29 al lunes 31:

Merlo

Bragado

Magdala

Tornquist

30 de Agosto

Durante el fin de semana largo extendido, se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y los actos oficiales correspondientes.

Ya es oficial | Declaran feriado el lunes 31 de agosto y habrá un nuevo fin de semana largo confirmado antes que termine el mes para estos trabajadores.

Quiénes podrán disfrutar del fin de semana largo

Los habitantes de esta zona y las localidades aledañas del partido tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar debido a su fiesta patronal y al aniversario de su fundación.

De esta manera, en estas localidades, habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. Además, se extenderá a todos los trabajadores de sucursales de Banco Provincia.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario señala los siguientes feriados a nivel nacional: