WhatsApp llegó a su fin y dejará de funcionar en todos estos teléfonos a partir de diciembre: cuáles son y por qué Fuente: Archivo

WhatsApp es sin lugar a dudas la aplicación de mensajería instantánea con más usuarios registrados en todo el mundo ya que permite establecer comunicaciones desde prácticamente cualquier rincón del planeta. Sin embargo, desde diciembre dejará de funcionar en algunos celulares y es importante conocer a qué modelos afecta.

Todos los celulares en los que no funcionará WhatsApp

A partir del mes de diciembre, WhatsApp dejará de ser compatible en un importante número de teléfonos celulares ya que sus sistemas operativos quedaron obsoletos para los requerimientos actuales de la aplicación.

En este sentido, los dispositivos que ya no podrán procesar WhatsApp desde diciembre son:

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

WhatsApp llegó a su fin y dejará de funcionar en todos estos teléfonos a partir de diciembre: cuáles son y por qué Fuente: Archivo

Motorola:

Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Huawei:

Ascend Mate 2

HTC:

One M8

Apple:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

¿Por qué WhatsApp no funcionará más en estos modelos?

WhatsApp se encuentra en un desarrollo constante y las actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios son muy frecuentes. Esto, por su parte, hace que algunos smartphones ya no puedan procesar todas las funciones que la aplicación ofrece y su uso quede muy limitado.

De tal modo, en aquellos dispositivos que cuentan con sistemas operativos que son considerados “viejos” algunas aplicaciones no pueden ser descargadas ni utilizadas.

WhatsApp llegó a su fin y dejará de funcionar en todos estos teléfonos a partir de diciembre: cuáles son y por qué Fuente: Archivo

Cuando esto ocurre y una persona quiere descargar una app en la tienda de su dispositivo, se muestra un cartel que dice “aplicación no compatible con tu teléfono”.

En tanto, cuando se dan estas situaciones es importante considerar cambiar el teléfono por uno más nuevo que permita utilizar las aplicaciones sin correr el riesgo de no poder ser procesadas y así disfrutar de todos los contenidos y/o funciones.

Netflix dejará de estar disponible en muchos celulares

Al igual que WhatsApp y otras aplicaciones, Netflix anunció que la versión para teléfonos celulares dejará de estar disponible en varios dispositivos.

Esto significa que por más que la app se muestre en la tienda de descargas, no podrá ser bajada debido a la incompatibilidad entre los sistemas operativos y los requisitos de la aplicación.

Los celulares que ya no podrán descargar Netflix

Android:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

iPhone: