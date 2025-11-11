Mantener la batería de los celulares es uno de los aspectos a los que más atención se le presta al momento de utilizar los dispositivos. En este sentido, es común que la carga se agote muy rápido y existe una forma de hacer que llegue al 100% de una manera mucho más rápida.

Cuando a un teléfono se le agota la batería, la necesidad de cargarlo es prácticamente urgente y hacer que quede al máximo puede demorar más de la cuenta. No obstante, hay un truco que es poco conocido y que permite tenerla en toda su capacidad en menos tiempo.

El truco definitivo para tener el celular cargado en menos tiempo

Cuando se activa el modo avión de un teléfono celular, muchas funciones quedan inhabilitadas y esto contribuye no solo a mantener la batería, si no a que los tiempos de carga se vean optimizados y llegue en menos tiempo al ciento por ciento de capacidad.

Asimismo, poner el teléfono en modo avión beneficia a que la carga de batería sea más rápida debido a que se desactivan funciones como el GPS, el Bluethoot, las conexiones inalámbricas como Wi-Fi y las redes móviles.

Del mismo modo, las notificaciones no son recibidas por el dispositivo porque al no tener establecida una conexión, esta función en segundo plano no se ejecuta, lo que beneficia a la carga de la batería.

Por su parte, cargar el celular en modo avión no solo beneficia al tiempo en el que se completará, si no que ayuda a cuidar la vida útil del dispositivo ya que no hace un esfuerzo extra.

Todos los beneficios de cargar el celular en modo avión

Al cargar un teléfono celular con el modo avión activado, se podrán tener una serie de beneficios que se verán reflejados en el funcionamiento general del dispositivo.

Hacer esto contribuye, entre otras cosas, a un rendimiento óptimo que reduce las probabilidades de presentar fallas o errores espontáneos.

En tanto, usar el modo avión durante la carga de batería ayudará en los siguientes aspectos:

Carga más rápida: al reducir el consumo de energía, el proceso se acelera y llegará a 100% en menos tiempo.

Menos desgaste de la batería: el celular trabaja menos y se calienta menos por lo que el desgaste a largo plazo es menor.

No recalienta la batería: hacer uso de esta opción evita que la batería supere la temperatura recomendada y quedará más protegida.

Cómo activar el modo avión de un celular

Para activar el modo avión en un dispositivo celular, se deberán seguir los siguientes pasos: