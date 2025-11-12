WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, está a punto de vivir la mayor transformación de su historia al implementar un sistema de nombres de usuario.

Esta novedad permitirá a cada persona elegir y reservar un identificador único —similar a otros servicios como Instagram o Telegram— que facilitará la conexión sin necesidad de compartir el número de teléfono, mejorando la privacidad y la gestión de contactos.

Cómo funcionarán los nombres de usuario en WhatsApp

El nombre de usuario en WhatsApp funcionará como un alias precedido por el símbolo “@”, permitiendo que otros usuarios te encuentren y contacten fácilmente mediante este identificador en lugar del teléfono. La importancia de reservarlo a tiempo radica en que cada nombre será exclusivo y no podrá ser utilizado por más de un usuario, lo que genera una carrera anticipada por quedarse con los más deseados.

Para reservar tu nombre, el proceso es sencillo y se realiza desde la propia app: basta con ingresar a Ajustes, tocar tu foto de perfil y encontrar la opción de “Nombre de usuario”, un nuevo campo que aparecerá junto al número telefónico y los enlaces de contacto. Allí podrás probar y seleccionar el nombre disponible que prefieras. La reserva es independiente del lanzamiento oficial de la función completa, lo que significa que debes asegurarte de hacerlo cuanto antes para evitar que alguien más lo registre primero.

WhatsApp tendrá un cambio clave con la incorporación de los nombres de usuario.

Vinculación de nombres de usuario entre plataformas

Además, Meta, la empresa matriz que integra WhatsApp, Facebook e Instagram, está facilitando la vinculación de nombres de usuario entre sus plataformas. Los usuarios que ya tengan un nombre reservado en Facebook o Instagram podrán, si así lo desean, solicitar la reserva del mismo nombre para WhatsApp, asegurando coherencia en su identidad digital. Sin embargo, esta reserva no es automática; debe ser solicitada y verificada para confirmarla.

Esta nueva función de nombres de usuario no solo incrementa la privacidad al no exponer el número telefónico directamente, sino que también aporta mayor control y personalización para empresas, creadores y usuarios comunes, mejorando la manera en que la comunidad de WhatsApp se conecta. Sin embargo, dada la gran cantidad de usuarios, se recomienda no esperar más para asegurar tu nombre favorito, ya que la competencia por los alias únicos será intensa.

En síntesis, WhatsApp ofrece una oportunidad inédita de reserva de nombres de usuario que cambiará la forma de identificarnos y comunicarnos dentro de la plataforma. Reservar tu nombre hoy es la mejor manera de evitar sorpresas y mantener una presencia digital segura y reconocible.