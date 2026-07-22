Con la llegada de las vacaciones de invierno 2026, vuelve uno de los planes más esperados para las familias porteñas: el Parque de Invierno en el Parque de la Ciudad. La propuesta ofrecerá actividades gratuitas, juegos, desafíos deportivos, gastronomía y espacios al aire libre para disfrutar durante diez días en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo y dónde se realiza el Parque de Invierno en CABA

El Parque de Invierno 2026 funcionará desde el 24 de julio hasta el 2 de agosto, de martes a domingos, de 10 a 18 horas, en el Parque de la Ciudad, ubicado en el sur porteño.

La entrada será libre y gratuita y estará pensada para que chicos y grandes puedan disfrutar de una jornada diferente durante el receso escolar.

Los accesos habilitados serán:

Avenida Fernández de la Cruz 4000: ingreso peatonal y estacionamiento.

Barrio Olímpico (23 de Junio 4300): acceso exclusivamente peatonal.

Cuándo y dónde se realiza el Parque de Invierno en CABA. Gobierno de la Ciudad.

Qué actividades habrá en el Parque de Invierno

Durante los diez días del evento, el Parque de la Ciudad contará con una agenda de propuestas para todas las edades. Entre las principales actividades se destacan:

Hormiguero: un laberinto vertical de varios niveles para trepar y explorar.

Pelotero: un clásico espacio de juegos para los más chicos.

Hormigueritos: módulos de escalada y deslizamiento.

Pista: un circuito con obstáculos para poner a prueba la coordinación y agilidad.

Fútbol-tenis: partidos individuales para los fanáticos del deporte.

Tiro al blanco: una propuesta para probar la puntería.

Control de pelota: un desafío de habilidad donde los participantes deberán dominar pelotas que caen desde una estructura elevada.

Anillos giratorios: un juego de precisión que busca completar objetivos mediante coordinación.

Además, habrá foodtrucks con comidas y bebidas calientes, junto con sectores de descanso con mesas, sillas y hamacas circulares para compartir en familia.

Qué actividades habrá en el Parque de Invierno. Gobierno de la Ciudad.

Un plan familiar para disfrutar las vacaciones de invierno en Buenos Aires

El evento forma parte de las actividades impulsadas por el Gobierno porteño para las vacaciones de invierno y busca consolidar al Parque de la Ciudad como uno de los grandes espacios recreativos del sur de CABA.

“Parque de Invierno ofrece a los vecinos un espacio público de calidad para disfrutar durante las vacaciones”, afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

En los últimos años, el predio recibió mejoras en iluminación, seguridad, accesos y espacios de juego, con el objetivo de renovar uno de los lugares históricos de la Ciudad.

Parque de la Ciudad: historia, Torre Espacial y su transformación

El Parque de la Ciudad es uno de los espacios verdes más emblemáticos del sur porteño. Cuenta con 68,2 hectáreas, una importante diversidad forestal y la famosa Torre Espacial de 228 metros de altura, que recientemente incorporó iluminación decorativa en toda su estructura.

Sus orígenes se remontan a proyectos urbanísticos de la década de 1920 destinados a crear nuevos espacios verdes en la zona. En 1982 abrió sus puertas como Interama, un parque de diversiones con juegos, estaciones acuáticas, pistas de autos y recorridos en tren.

Luego del regreso de la democracia, en 1983, pasó a llamarse Parque de la Ciudad y se convirtió en escenario de recitales, eventos deportivos y actividades familiares, entre ellas los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

En los últimos años, el predio fue renovado con nuevas obras de infraestructura, iluminación, accesos y espacios recreativos que buscan recuperar su protagonismo como punto de encuentro para los vecinos de Buenos Aires.