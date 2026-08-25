Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 25 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.056,93 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.28%, mayor que la volatilidad anual del 13.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las últimas tres sesiones, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar registró igual número de caídas y subidas, sin jornadas estables; cerró con tres avances consecutivos, lo que sugiere un sesgo alcista pese a la volatilidad previa.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos días. Este aumento puede indicar una mayor demanda de la moneda, lo que podría impactar en el mercado financiero.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: