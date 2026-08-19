Vuelos baratos a Bariloche en agosto 2026: cómo conseguir pasajes a partir de $116.160

Septiembre se perfila como el mes más económico del año para volar a Bariloche.

Con el fin de la temporada de nieve y antes del arranque de la primavera patagónica, los precios de los pasajes caen hasta un 47% respecto del promedio anua l.

Cuánto cuesta volar a Bariloche mes a mes

Según un relevamiento de tarifas de ida y vuelta desde Buenos Aires con vuelo directo, los valores por mes quedaron así:

Agosto: desde $149.556

Septiembre: desde $116.160 (el más económico)

Octubre: desde $158.268

Noviembre: desde $155.364

Diciembre: desde $174.240

El precio promedio general de la ruta ronda los $222.000 ida y vuelta, por lo que las tarifas de septiembre representan una baja considerable frente al resto del año.

Además del factor estacional, el día de la semana elegido para viajar también impacta en el precio: los martes suelen ser más baratos que los miércoles, con una diferencia que puede superar los $36.000 por tramo.

Vuelos baratos a Bariloche en agosto 2026: cómo conseguir pasajes a partir de $116.160 Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué aerolíneas vuelan a Bariloche y cómo ahorrar

Actualmente Aerolíneas Argentinas y Flybondi operan vuelos directos desde Buenos Aires al aeropuerto de San Carlos de Bariloche (BRC), con una duración aproximada de 2 horas y 15 minutos.

Aerolíneas Argentinas incluye equipaje de mano y en bodega en sus tarifas base, mientras que en Flybondi el equipaje despachado se paga aparte, algo a tener en cuenta al comparar precios finales.

Algunas recomendaciones para conseguir el mejor precio:

Comprar con dos o tres meses de anticipación ; para temporada alta (diciembre-enero) conviene anticiparse entre cuatro y seis meses.

Elegir martes o miércoles para volar : los fines de semana pueden ser hasta un 30% más caros.

Comparar el precio final , incluyendo equipaje y selección de asiento, y no solo la tarifa base.

Usar los buscadores y alertas de precio de las propias aerolíneas o de agencias de viajes online.

Más allá de la temporada de nieve, Bariloche ofrece atractivos durante todo el año: los cerezos en flor en primavera, el Circuito Chico con colores otoñales, y en verano las playas de agua cristalina sobre el lago Nahuel Huapi, como Playa Bonita y Villa Tacul.

Para quienes tienen más flexibilidad de tiempo, el micro sigue siendo la alternativa más económica para llegar a Bariloche desde Buenos Aires, aunque el viaje demanda entre 20 y 25 horas de trayecto. Es una opción habitual entre quienes viajan en grupo o buscan destinar el ahorro del pasaje al alojamiento.

A la hora de armar el presupuesto total del viaje conviene tener en cuenta, además del vuelo:

El hospedaje, que en Bariloche varía mucho según la cercanía al Centro Cívico y al lago.

Los traslados internos, ya que el aeropuerto queda a unos 15 kilómetros del centro.

Las excursiones, especialmente si se planea visitar el Cerro Catedral o hacer el Circuito Chico.

Septiembre, además de ofrecer los pasajes más baratos del año, coincide con la temporada baja de turismo en la ciudad, lo que también suele traducirse en mejores precios de alojamiento y menos aglomeración en los principales puntos turísticos.