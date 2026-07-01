El papa León XIV realizó un nuevo nombramiento en la Curia Romana que involucra de manera directa a la Iglesia argentina. La decisión se oficializó a través de los canales de comunicación de la Santa Sede y modifica la estructura de uno de los organismos dedicados a la asistencia social .

La designación forma parte de la serie de cambios que el Pontífice implementa en las oficinas del Vaticano durante el transcurso del año. El puesto vacante requería un perfil con experiencia previa en la gestión eclesial y en el trabajo comunitario en territorio. Sin embargo, también pone de manifiesto que el actual pontífice mantiene algunos de los referentes que nombró su antecesor.

El nuevo cargo que asumirá el obispo que convocó Francisco

El sacerdote argentino Lucio Adrián Ruiz, nacido en la ciudad de Santa Fe, fue nombrado secretario del Dicasterio para el Servicio de la Caridad . El anuncio confirma que el presbítero asumirá las funciones administrativas y operativas de esta oficina, también conocida tradicionalmente como la Limosnería Apostólica.

El organismo pontificio está encabezado por el cardenal polaco Konrad Krajewski, quien se desempeña como el prefecto de la institución. La función del secretario consiste en coordinar las acciones directas de asistencia que el Papa destina a personas en situación de vulnerabilidad.

El nuevo secretario es el sacerdote argentino Lucio Adrián Ruiz, perteneciente al clero de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, quien cuenta con una sólida formación en informática y teología, áreas que ha aplicado extensamente en la digitalización y administración eclesial.

El nuevo obispo nombrado por León XIV que mantiene el legado de Francisco. Vatican News

El nuevo nombramiento y el legado de Francisco

La decisión del actual pontífice ratifica la continuidad en la gestión eclesial de los cuadros técnicos que formaban parte del entorno cercano de Jorge Bergoglio.

El vínculo central de esta medida radica en que el funcionario santafesino había sido llevado originalmente a Roma por el papa Francisco. Durante los años previos, Ruiz se desempeñó como el número dos (secretario) del Dicasterio para la Comunicación , donde lideró el proceso de reforma digital y tecnológica de los medios de la Santa Sede.

Con esta designación, la conducción actual aprovecha la experiencia interna del colaborador argentino dentro del engranaje de la Curia Romana. El traspaso de funciones traslada al especialista hacia el organismo que administra los fondos de emergencia y la asistencia social directa que el Sumo Pontífice destina a poblaciones vulnerables.

La importancia de esta nueva medida en el Vaticano

La oficina del Vaticano centraliza las donaciones y los fondos que se destinan a ayuda humanitaria de emergencia en diferentes continentes. El Dicasterio para el Servicio de la Caridad incrementó su actividad operativa global a partir de las reformas de la constitución apostólica Praedicate Evangelium.

La Santa Sede comunicó la decisión mediante un decreto que detalla la vigencia del cargo por el período reglamentario de cinco años. La designación busca consolidar la presencia de cuadros técnicos latinoamericanos en los puestos de toma de decisiones de la administración central.

El nombramiento se produce en un contexto de reorganización general de los dicasterios vaticanos encargados de la asistencia social y el diálogo. Tras dejar sus funciones en el área de comunicación, monseñor Ruiz iniciará el proceso de transición para integrarse formalmente a las mesas de trabajo de la Limosnería Apostólica.