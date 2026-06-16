El vinagre de manzana se convirtió en uno de los productos naturales más utilizados dentro de los cuidados de belleza.

Además de sus aplicaciones en la cocina y la limpieza del hogar, muchas personas lo incorporan a sus rutinas capilares por sus posibles beneficios sobre el cuero cabelludo y la fibra capilar.

Gracias a su composición y a su nivel de acidez, este producto puede contribuir a equilibrar el pH del cabello y mejorar su apariencia cuando se utiliza de forma adecuada y siempre diluido en agua.

¿Por qué el pH es importante para la salud del cabello?

El cuero cabelludo y el cabello mantienen naturalmente un nivel de pH ligeramente ácido. Cuando este equilibrio se altera, pueden aparecer problemas como resequedad, frizz, exceso de grasa o debilitamiento de la fibra capilar.

En ese contexto, el vinagre de manzana puede ayudar a restaurar ese balance, favoreciendo una mejor condición general del pelo y del cuero cabelludo.

Vinagre de manzana para fortalecer el cabello

Uno de los beneficios más difundidos de este ingrediente natural es su capacidad para contribuir al fortalecimiento del cabello.

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Al ayudar a equilibrar el pH y mantener limpio el cuero cabelludo, crea un entorno más favorable para el crecimiento saludable del pelo. Sin embargo, los especialistas recuerdan que la caída capilar puede tener múltiples causas, por lo que ante una pérdida excesiva siempre es recomendable consultar con un dermatólogo.

¿Cómo puede ayudar al crecimiento capilar?

El vinagre de manzana contiene pequeñas cantidades de vitaminas y minerales, pero su principal aporte estaría relacionado con la limpieza profunda del cuero cabelludo.

Al eliminar residuos acumulados de productos capilares y exceso de grasa, favorece una mejor oxigenación de los folículos pilosos, lo que podría contribuir a mantener un crecimiento más saludable del cabello.

Un aliado contra la caspa y la picazón

Otro de los usos más populares del vinagre de manzana es el tratamiento complementario de la caspa.

Sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas pueden ayudar a controlar algunos factores asociados con la aparición de escamas en el cuero cabelludo. Además, muchas personas lo utilizan para aliviar molestias como irritación o picazón.

De todos modos, si la caspa persiste o es severa, lo más aconsejable es buscar la evaluación de un profesional de la salud.

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¿Sirve para el cabello teñido?

Quienes tienen el cabello teñido suelen buscar productos que ayuden a conservar la hidratación y el brillo. En este sentido, el vinagre de manzana puede utilizarse ocasionalmente para aportar suavidad y mejorar el aspecto de la cutícula capilar.

No obstante, debido a su acidez, un uso excesivo podría resecar aún más el cabello tratado químicamente. Por eso, los expertos recomiendan emplearlo de manera puntual y siempre diluido.

¿Cómo usar vinagre de manzana en el cabello?

La forma más habitual de aplicación consiste en preparar una mezcla con una cucharada de vinagre de manzana por cada medio litro de agua.

Después del lavado con shampoo, se puede distribuir la solución sobre el cuero cabelludo y el cabello mediante un atomizador o directamente con las manos. Luego se masajea suavemente, se deja actuar entre tres y cinco minutos y se enjuaga con abundante agua.

Es importante utilizar siempre el producto diluido para evitar irritaciones o resequedad.

Puede utilizarse como acondicionador natural

Muchas personas lo emplean como alternativa ocasional al acondicionador tradicional.

En este caso, la mezcla se aplica desde medios hasta puntas sobre el cabello húmedo. Su acción ayuda a suavizar la superficie de la fibra capilar, aportando brillo y facilitando el desenredado.