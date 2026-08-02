Rociar vinagre alrededor del inodoro y dejarlo actuar durante 8 minutos: por qué lo recomiendan los expertos

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El vinagre blanco se consolidó como uno de los productos de limpieza más elegidos dentro del hogar debido a su bajo costo y a la gran cantidad de usos que tiene en distintos ambientes. En los últimos años, un truco casero comenzó a ganar popularidad, aplicarlo alrededor del inodoro para eliminar olores, reducir la humedad y mantener esa zona más higienizada.

El baño es uno de los espacios donde más se acumulan bacterias, sarro y malos olores, especialmente en hogares con poca ventilación. Por ese motivo, cada vez más especialistas recomiendan utilizar vinagre blanco como una alternativa sencilla para limpiar las juntas del piso, la base del sanitario y otros rincones difíciles de alcanzar.

Además, una investigación publicada en 2025 en la revista científica Scientifica señaló que el ácido acético presente en el vinagre posee propiedades antibacterianas capaces de actuar sobre distintos microorganismos presentes en superficies de uso cotidiano.

¿Para qué sirve rociar vinagre alrededor del inodoro?

El principal componente del vinagre blanco es el ácido acético, una sustancia con propiedades desinfectantes y antibacterianas naturales . Aplicarlo alrededor del sanitario y dejarlo actuar durante 8 minutos puede ayudar a:

Neutralizar los malos olores.

Reducir la presencia de bacterias.

Eliminar restos de humedad y sarro.

Evitar la aparición de manchas amarillentas.

Prevenir la formación de hongos.

Uno de los principales beneficios de este truco es que no solo enmascara los olores, sino que actúa sobre las bacterias y la suciedad que los producen.

Además, la base del inodoro y las juntas del piso suelen acumular pequeñas salpicaduras y humedad constante, un ambiente ideal para la proliferación de microorganismos.

Cómo aplicar correctamente el vinagre en el baño

Antes de comenzar, se recomienda limpiar superficialmente la zona para eliminar el polvo o la suciedad acumulada.

Luego, hay que rociar vinagre blanco en los siguientes sectores:

La base del inodoro.

Las juntas del piso.

Los laterales del sanitario.

La parte trasera.

Una vez aplicado, se aconseja dejar actuar el producto durante 8 minutos para que sus propiedades hagan efecto. Después, solo es necesario pasar un trapo húmedo o papel absorbente para retirar los restos.

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En caso de manchas difíciles, se puede utilizar un cepillo para reforzar la limpieza.

Por qué este truco doméstico se volvió tan popular

El uso del vinagre en el baño se popularizó porque combina eficacia, practicidad y un costo mucho menor que el de muchos productos industriales.

Los especialistas suelen recomendar este método, sobre todo, en baños:

Con mucha humedad.

Con poca ventilación.

De uso frecuente.

Donde persisten los malos olores.

Para potenciar el aroma, algunas personas agregan unas gotas de limón o aceites esenciales antes de aplicar el vinagre sobre el piso y las juntas del sanitario.