Qué hacer para que no se te caiga el pelo: los 7 métodos que recomienda Harvard

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La pérdida de cabello afecta a millones de personas en todo el mundo, y en muchos casos tiene solución antes de recurrir a tratamientos costosos.

Un estudio publicado por investigadores vinculados a la Universidad de Harvard identificó siete hábitos cotidianos que ayudan a preservar la salud capilar desde adentro.

No se trata de productos ni de cirugías, sino de cambios concretos en la rutina diaria.

Los 7 métodos respaldados por Harvard

Los especialistas identificaron las siguientes estrategias como las más efectivas para reducir la caída del cabello:

Reducir el estrés crónico , ya que los niveles elevados de cortisol interrumpen el ciclo de crecimiento capilar.

Incorporar proteínas de calidad en cada comida: el folículo necesita queratina, y la queratina se construye a partir de aminoácidos.

Sumar hierro y zinc a la dieta, dos minerales directamente asociados a la caída difusa, sobre todo en mujeres.

Evitar el calor excesivo en el secado y el planchado: las altas temperaturas dañan la cutícula y debilitan la fibra capilar.

Masajear el cuero cabelludo durante cuatro minutos diarios para estimular la circulación sanguínea en los folículos.

Dormir entre siete y nueve horas , período en el que el cuerpo repara tejidos y regula hormonas vinculadas al crecimiento.

Revisar los niveles de vitamina D, cuya deficiencia se asocia con la alopecia androgénica y la caída estacional.

Por qué estos hábitos funcionan

El ciclo de vida del cabello tiene tres fases: crecimiento, transición y caída. Cuando el cuerpo atraviesa carencias nutricionales, estrés sostenido o alteraciones hormonales, más folículos pasan prematuramente a la fase de caída.

Qué hacer para que no se te caiga el pelo: los 7 métodos que recomienda Harvard Generado con IA.

Los investigadores de Harvard señalaron que el estrés, en particular, puede provocar una condición llamada efluvio telogénico, en la que hasta un 30% del cabello entra en reposo al mismo tiempo.

El resultado es una caída masiva y repentina que suele aparecer entre dos y tres meses después del evento estresante.

En este contexto, los cambios en la alimentación y el sueño no son medidas complementarias, sino la base del tratamiento.

Si bien existen tratamientos farmacológicos aprobados por organismos de salud internacionales, los especialistas recomiendan empezar por estos hábitos antes de recurrir a opciones más invasivas.

En muchos casos, la combinación de proteínas, micronutrientes y reducción del estrés es suficiente para estabilizar la caída en pocas semanas.