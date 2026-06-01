Qué hacer para que no se te caiga el pelo: los 7 métodos que recomienda Harvard

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La pérdida de cabello afecta a millones de personas en todo el mundo, y en muchos casos tiene solución antes de recurrir a tratamientos costosos.

Un estudio publicado por investigadores vinculados a la Universidad de Harvard identificó siete hábitos cotidianos que ayudan a preservar la salud capilar desde adentro.

No se trata de productos ni de cirugías, sino de cambios concretos en la rutina diaria.

Los 7 métodos respaldados por Harvard

Los especialistas identificaron las siguientes estrategias como las más efectivas para reducir la caída del cabello:

  • Reducir el estrés crónico, ya que los niveles elevados de cortisol interrumpen el ciclo de crecimiento capilar.
  • Incorporar proteínas de calidad en cada comida: el folículo necesita queratina, y la queratina se construye a partir de aminoácidos.
  • Sumar hierro y zinc a la dieta, dos minerales directamente asociados a la caída difusa, sobre todo en mujeres.
  • Evitar el calor excesivo en el secado y el planchado: las altas temperaturas dañan la cutícula y debilitan la fibra capilar.
  • Masajear el cuero cabelludo durante cuatro minutos diarios para estimular la circulación sanguínea en los folículos.
  • Dormir entre siete y nueve horas, período en el que el cuerpo repara tejidos y regula hormonas vinculadas al crecimiento.
  • Revisar los niveles de vitamina D, cuya deficiencia se asocia con la alopecia androgénica y la caída estacional.
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Por qué estos hábitos funcionan

El ciclo de vida del cabello tiene tres fases: crecimiento, transición y caída. Cuando el cuerpo atraviesa carencias nutricionales, estrés sostenido o alteraciones hormonales, más folículos pasan prematuramente a la fase de caída.

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Los investigadores de Harvard señalaron que el estrés, en particular, puede provocar una condición llamada efluvio telogénico, en la que hasta un 30% del cabello entra en reposo al mismo tiempo.

El resultado es una caída masiva y repentina que suele aparecer entre dos y tres meses después del evento estresante.

En este contexto, los cambios en la alimentación y el sueño no son medidas complementarias, sino la base del tratamiento.

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Si bien existen tratamientos farmacológicos aprobados por organismos de salud internacionales, los especialistas recomiendan empezar por estos hábitos antes de recurrir a opciones más invasivas.

En muchos casos, la combinación de proteínas, micronutrientes y reducción del estrés es suficiente para estabilizar la caída en pocas semanas.