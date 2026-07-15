El vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados más populares para la limpieza del hogar gracias a su bajo costo, facilidad para conseguirlo y múltiples usos. Aunque suele utilizarse en la cocina, también funciona para mantener distintos espacios libres de bacterias sin recurrir a productos químicos agresivos.

Uno de los lugares donde más se aprovechan las propiedades del vinagre es el baño. La humedad constante y el uso diario favorecen la aparición de bacterias, hongos, sarro y malos olores, por lo que mantener esta área en buenas condiciones puede resultar complicado.

Rociar vinagre alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué se recomienda ChatGPT

En este contexto, cada vez más personas recomiendan un sencillo truco casero: aplicar vinagre blanco alrededor del inodoro para ayudar a mantener la zona limpia y desinfectada.

¿Cómo funciona el truco del vinagre blanco?

Esta práctica consiste en rociar el vinagre en la base del sanitario y en las uniones con el piso, donde suelen acumularse humedad y suciedad que muchas veces pasan desapercibidas. Gracias a su contenido de ácido acético, contribuye a:

Reducir la presencia de microorganismos Eliminar malos olores Aflojar depósitos de sarro y residuos minerales

Diversas investigaciones analizaron las propiedades antimicrobianas del ácido acético. Un estudio publicado en 2025 en la revista Scientifica concluyó que este compuesto mostró una importante capacidad para inhibir el crecimiento de distintas bacterias presentes en superficies de alto contacto, lo que respalda su uso como una alternativa de limpieza económica y menos tóxica frente a algunos desinfectantes tradicionales.

Además de combatir bacterias, el vinagre blanco ayuda a eliminar las manchas amarillentas que suelen aparecer alrededor de la base del inodoro debido a la humedad y a los minerales presentes en el agua.

Su aplicación frecuente también contribuye a prevenir la formación de hongos y mantiene el ambiente más fresco por más tiempo.

¿Cómo aplicar el truco del vinagre en el inodoro?

Para utilizar este método casero, primero se recomienda limpiar la superficie para retirar polvo y suciedad visible. Después, basta con pulverizar vinagre blanco alrededor del inodoro , incluyendo la parte trasera y las juntas del piso, y dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos antes de retirar los residuos con un paño húmedo o papel absorbente.

Si existen manchas difíciles, puede utilizarse un cepillo para facilitar la limpieza.

Quienes buscan un aroma más agradable pueden añadir unas gotas de jugo de limón o de aceite esencial al vinagre antes de aplicarlo. De esta manera, además de potenciar la sensación de frescura, se conserva la eficacia del método sin necesidad de recurrir a fragancias artificiales.

¿Cada cuánto hay que rociar vinagre en el inodoro?

En estos casos, aplicar vinagre dos o tres veces por semana puede ayudar a mantener bajo control la humedad, prevenir la proliferación de hongos y reducir los malos olores, utilizando un producto económico y fácil de conseguir.