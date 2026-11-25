Viajar en subte y en premetro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverá a aumentar a partir del martes 1 de diciembre de 2026.
El nuevo esquema tarifario fue oficializado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño y contempla una suba del 4,1%, porcentaje que surge de tomar el último dato oficial de inflación disponible correspondiente a octubre, ubicado en el 2,2%, más dos puntos adicionales.
Con este ajuste, el boleto general del subte pasará de $1887 a $1966, acercándose a la barrera de los $2000 y acumulando un incremento total del 63,01% en lo que va del año. En tanto, el pasaje del premetro ascenderá a $688,10 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.
Cuánto saldrá el subte en diciembre de 2026 y qué pasa si tenés la SUBE sin registrar
El cuadro tarifario que entra en vigencia el primer día de diciembre mantiene una fuerte diferencia entre quienes tienen su tarjeta nominalizada y quienes viajan sin haber registrado el plástico a su nombre.
Mientras el pasaje general con SUBE registrada se ubica en $1966, quienes utilicen una SUBE sin nominalizar abonarán $2541,10 por cada viaje en subte y $1094,08 en el premetro.
Los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $688,10 en el subte, mientras que la tarifa estudiantil quedará fijada en $275,24.
Cabe destacar que todas las estaciones de la red cuentan con al menos un molinete multipagos, lo que permite abonar el pasaje directamente con tarjetas de crédito, tarjetas de débito o pagos mediante código QR.
Cómo quedarán los descuentos para pasajeros frecuentes en diciembre
Más allá del incremento del 4,1% autorizado por la administración porteña, continúa vigente el esquema escalonado de beneficios para pasajeros frecuentes, que aplica rebajas automáticas del 20%, 30% y 40% a medida que el usuario supera determinados tramos de viajes dentro del mismo mes calendario con su tarjeta SUBE registrada:
- De 1 a 20 viajes: $1966 por pasaje.
- De 21 a 30 viajes: $1572,80 por pasaje, con un 20% de descuento.
- De 31 a 40 viajes: $1376,20 por pasaje, con un 30% de descuento.
- Desde 41 viajes en adelante: $1179,60 por pasaje, con un 40% de descuento.
Qué estaciones de subte siguen cerradas por obras
En paralelo a la actualización de las tarifas, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) mantiene cerradas cinco estaciones de la red en el marco del Plan de Renovación Integral. Los trabajos apuntan a modernizar andenes, vestíbulos, accesos y escaleras, además de restaurar elementos patrimoniales de cada parada.
Actualmente permanecen sin servicio de detención de formaciones las estaciones Independencia y Lavalle de la Línea C, Medrano de la Línea B, y General Urquiza junto con Entre Ríos de la Línea E.