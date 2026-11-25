El Gobierno porteño oficializó un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir desde el martes 1 de diciembre de 2026.

Viajar en subte y en premetro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverá a aumentar a partir del martes 1 de diciembre de 2026 .

El nuevo esquema tarifario fue oficializado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño y contempla una suba del 4,1%, porcentaje que surge de tomar el último dato oficial de inflación disponible correspondiente a octubre, ubicado en el 2,2%, más dos puntos adicionales.

Con este ajuste, el boleto general del subte pasará de $1887 a $1966, acercándose a la barrera de los $2000 y acumulando un incremento total del 63,01% en lo que va del año. En tanto, el pasaje del premetro ascenderá a $688,10 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

Cuánto saldrá el subte en diciembre de 2026 y qué pasa si tenés la SUBE sin registrar

El cuadro tarifario que entra en vigencia el primer día de diciembre mantiene una fuerte diferencia entre quienes tienen su tarjeta nominalizada y quienes viajan sin haber registrado el plástico a su nombre.

Mientras el pasaje general con SUBE registrada se ubica en $1966, quienes utilicen una SUBE sin nominalizar abonarán $2541,10 por cada viaje en subte y $1094,08 en el premetro.

Los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $688,10 en el subte, mientras que la tarifa estudiantil quedará fijada en $275,24.

Mientras el pasaje general con SUBE registrada se ubica en $1966, quienes utilicen una SUBE sin nominalizar abonarán $2541,10 por cada viaje en subte y $1094,08 en el premetro. Fuente: Imagen elaborada con inteligencia artificial de Gemini

Cabe destacar que todas las estaciones de la red cuentan con al menos un molinete multipagos, lo que permite abonar el pasaje directamente con tarjetas de crédito, tarjetas de débito o pagos mediante código QR.

Cómo quedarán los descuentos para pasajeros frecuentes en diciembre

Más allá del incremento del 4,1% autorizado por la administración porteña, continúa vigente el esquema escalonado de beneficios para pasajeros frecuentes , que aplica rebajas automáticas del 20%, 30% y 40% a medida que el usuario supera determinados tramos de viajes dentro del mismo mes calendario con su tarjeta SUBE registrada:

De 1 a 20 viajes: $1966 por pasaje.

De 21 a 30 viajes: $1572,80 por pasaje, con un 20% de descuento.

De 31 a 40 viajes: $1376,20 por pasaje, con un 30% de descuento.

Desde 41 viajes en adelante: $1179,60 por pasaje, con un 40% de descuento.

Qué estaciones de subte siguen cerradas por obras

En paralelo a la actualización de las tarifas, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) mantiene cerradas cinco estaciones de la red en el marco del Plan de Renovación Integral. Los trabajos apuntan a modernizar andenes, vestíbulos, accesos y escaleras, además de restaurar elementos patrimoniales de cada parada.

Actualmente permanecen sin servicio de detención de formaciones las estaciones Independencia y Lavalle de la Línea C, Medrano de la Línea B, y General Urquiza junto con Entre Ríos de la Línea E.