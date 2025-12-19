Viajar a Uruguay será más caro: la nueva tasa que deberán pagar los argentinos que vayan en auto. Foto: Shutterstock

De cara al verano 2026, muchos argentinos eligen Uruguay como un destino para vacacionar por su cercanía y playas atractivas. Sin embargo, el Gobierno uruguayo impuso una nueva tasa a cada turista que viaje en auto.

Se trata de un nuevo sistema de Telepeaje Uruguay que cambiará la forma en que se abona un peaje de las rutas nacionales. Existen ventajas y desventajas, entre las que hay que mencionar que se deberá pagar de más al conducir.

¿Cómo es el nuevo sistema y cuánto se paga ahora?

Desde el 1 de diciembre de 2025, Uruguay implementó el Abono Extranjero, un sistema diseñado para vehículos extranjeros (principalmente argentinos) que permite circular de manera ilimitada por todos los peajes de las rutas nacionales durante 15 días consecutivos.

El costo es de $ 1141 pesos uruguayos, es decir, aproximadamente u$s 29 o unos $ 42.000 - 46.000 pesos argentinos, dependiendo del cambio blue u oficial.

Ese pago es un equivalente a seis tarifas de peaje normal y tiene en cuenta la colocación gratuita de un TAG (dispositivo electrónico) en el parabrisas para pasar por los carriles automáticos sin detenerte.

Aunque el gobierno uruguayo lo presenta como una “facilitación” para agilizar el tránsito y evitar pagos individuales en cada peaje, muchos turistas argentinos lo perciben como un costo adicional fijo que encarece el viaje en auto, especialmente para familias que conducen en un día o dos hacia destinos como Punta del Este o Colonia.

Ventajas y desventajas de este nuevo sistema

Una de las principales desventajas es que se encarece el costo para la mayoría de argentinos que viajen a Uruguay. Antes, pagabas solo los peajes que usabas (alrededor de 200 pesos uruguayos por pasada sin TAG). Ahora, con el Abono, pagás un monto fijo aunque uses menos de 6 peajes.

Es verdad que miles de argentinos eligen Uruguay por su cercanía y beneficios como Tax Free y devolución de IVA. Sin embargo, esta tasa suma un costo extra al combustible, ferry/buque y alojamiento.

¿Cómo pagar menos por los peajes en Uruguay?

Si tu estadía es más breve o no planeás usar muchas rutas con peaje, existe el Pase Turista (vigente desde hace años):

Válido por 24 horas.

Se activa mediante lectura de matrícula.

Pago posterior online, en redes como Abitab/RedPagos o en peajes.

Ideal para ida y vuelta rápida, pero si excedés el tiempo o los peajes, podrías enfrentar cobros adicionales.

Consejos para argentinos que viajen a Uruguay en auto