Este nuevo abono para extranjeros tendrá un costo único de 1.141 pesos uruguayos (unos 29 dólares), lo que equivale a seis tarifas de peaje. Incluye la colocación de un tag en el vehículo durante el trámite, que se realiza directamente en los puestos de peaje al iniciar el viaje, informó el MTOP a través de un comunicado.

Por otra parte, para aquellos turistas extranjeros que realizan estadías breves, seguirá disponible el llamado pase turista que habilita el cruce por los peajes mediante la lectura de la matrícula del vehículo. Este pase se gestiona de forma online en la web de Telepeaje o a través de la app “Telepeaje UY”.

Una vez utilizado, queda activo durante 24 horas, y su pago se realiza llegado al destino, indicando documento de identidad en las redes de cobranza de Abitab o RedPagos (en efectivo), en las oficinas de los peajes (tarjeta de crédito o débito) o de forma online en la página web de Telepeaje.

“Tanto el Abono Extranjero como el Pase Turista facilitan la circulación, reduciendo tiempos de espera y evitando el manejo de efectivo. Dos modalidades que permiten un tránsito más ágil, cómodo y adaptado a las necesidades de cada viaje”, señaló el Ministerio de Transporte.

“Al llegar a un puesto de peaje, los usuarios pueden optar por circular tanto por la vía de cobro automático como por la de telepeaje. No hay diferencia en el carril, solo en la forma de cobro”, indica el comunicado.

Quienes tengan un tag instalado en su vehículo serán identificados de forma inmediata, lo que permitirá que las barreras se levanten automáticamente. Además, con el tag de telepeaje se accede a una tarifa diferencial de 156 pesos uruguayos, mientras que con el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) el costo por pasada es 200 pesos.

En el caso de los sistemas prepago, la tarifa se descuenta directamente del saldo disponible, mientras que los pospagos son facturados a través de la tarjeta de crédito asociada a la cuenta del usuario.

Por otra parte, quienes no disponen de tag también podrán circular sin detenerse. Su matrícula será registrada y las barreras se levantarán de forma automática. La tarifa correspondiente se enviará al Sucive, donde podrá ser abonada posteriormente en redes de cobranza como Abitab o Red Pagos.