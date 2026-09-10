Tener una visa americana válida no garantiza por sí solo el ingreso a Estados Unidos.

Los viajeros también deben presentar un pasaporte vigente y en condiciones, ya que la admisión final queda a criterio de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada.

Para quienes viajen desde Argentina, Uruguay o Chile, existe además una particularidad importante: estos países forman parte del denominado “Six Month Club”, por lo que sus ciudadanos están exceptuados de la regla general que exige seis meses mínimos de vigencia.

En estos casos, el pasaporte debe mantenerse válido durante el período previsto del viaje.

Pasaporte vigente: el requisito clave para entrar a Miami

La visa permite que el extranjero se presente ante un puerto de entrada estadounidense para solicitar la admisión, pero no asegura el ingreso. El oficial de CBP es quien determina finalmente si la persona puede entrar al país.

Por eso, antes de viajar, los argentinos deben revisar la fecha de vencimiento del pasaporte y confirmar que cubra toda la estadía.

¿Argentina necesita seis meses de vigencia?

Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida de extranjeros sin esta hoja en el pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

No. Argentina, Uruguay y Chile forman parte de los países exceptuados de la denominada regla de los seis meses.

Esto significa que un argentino puede viajar con un pasaporte al que le queden menos de seis meses de vigencia, siempre que continúe válido durante el período previsto del viaje y cumpla con el resto de los requisitos migratorios.

¿Qué pasa si el pasaporte vence durante el viaje?

La falta de vigencia suficiente puede generar inconvenientes incluso antes de llegar a Estados Unidos. Las aerolíneas pueden impedir el embarque cuando la documentación no cumple con los requisitos del destino.

Por eso, si el pasaporte está próximo a vencer, lo recomendable es renovarlo antes de viajar.

¿Qué ocurre con una visa válida en un pasaporte vencido?

Una visa estadounidense vigente no pierde automáticamente su validez porque haya vencido el pasaporte donde está colocada.

En ese caso, el viajero puede utilizarla junto con un nuevo pasaporte vigente. Debe llevar ambos documentos: el nuevo y el anterior donde permanece la visa.

La visa no debe retirarse ni dañarse del pasaporte anterior.

La visa no garantiza el ingreso a Estados Unidos

Tener una visa válida solamente permite que el viajero se presente ante un puerto de entrada y solicite la admisión. La decisión final siempre queda en manos del oficial migratorio.

Por eso, antes de viajar a Miami, los argentinos deben verificar: