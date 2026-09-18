En 1978, las autoridades de Yarmouth, Massachusetts impulsaron un experimento frente a sus costas y hundieron cientos de estructuras hechas con neumáticos usados rellenos de cemento.

Con el paso del tiempo, estas estructuras permanecieron en el fondo de Nantucket Sound y terminaron siendo colonizadas por distintas especies marinas.

¿Para qué tiraron neumáticos rellenos de cemento al océano en Massachusetts?

El Departamento de Recursos Naturales de Yarmouth trabajó junto a la División de Pesca Marina de Massachusetts (DMF) para crear un arrecife artificial a unas dos millas de la costa en 1978.

El objetivo era generar relieve y refugios en un fondo marino mayormente arenoso y sin estructuras naturales , de manera que peces, langostas y otras formas de vida pudieran encontrar espacios para protegerse, alimentarse y establecerse.

Durante las décadas de 1980 y 1990 continuaron con nuevos despliegues y monitoreos. En 2012, se evaluó la posible expansión de este proyecto y en 2020, se incorporaron estructuras con hormigón y granito para ampliar el hábitat sin depender del uso de neumáticos.

El cemento funcionaba como lastre para evitar que las cubiertas se desplazaran por las corrientes o las tormentas. En total, se instalaron alrededor de 2.500 unidades mediante distintos despliegues.

En 1978, las autoridades de Yarmouth, Massachusetts impulsaron un experimento frente a sus costas y hundieron cientos de estructuras hechas con neumáticos usados rellenos de cemento. Chat GPT

¿Qué pasó con los neumáticos rellenos de cemento que tiraron al océano en Massachusetts?

Las estructuras se mantuvieron estables y fueron colonizadas por organismos marinos, por lo que se transformaron en espacios de refugio para peces e invertebrados.

Los monitoreos realizados por las autoridades de Massachusetts registraron especies asociadas a este tipo de hábitat, como:

Lubina negra.

Scup.

Langostas.

Décadas después, el arrecife siguió ampliándose, aunque las autoridades comenzaron a utilizar principalmente bloques de hormigón, granito y otros materiales aprobados, en lugar de sumar nuevos neumáticos. En 2020, por ejemplo, se incorporaron miles de metros cúbicos de estructuras de hormigón y granito para aumentar el hábitat disponible.

Esto último es importante porque Massachusetts considera actualmente que los neumáticos pueden resultar problemáticos como material para arrecifes artificiales y recomienda utilizarlos únicamente con mucha cautela. El caso de Yarmouth funcionó mejor que otros proyectos similares porque las cubiertas estaban fuertemente lastradas y estabilizadas con cemento.