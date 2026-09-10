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La Embajada de Argentina en Estados Unidos señala en su sitio web oficial que se encuentra habilitada la solicitud de turnos para tramitar el DNI y el pasaporte durante este año en curso.
De acuerdo con el comunicado, las solicitudes deberán realizarse exclusivamente por internet, mediante la plataforma del Sistema Nacional de Turnos (SNT).
Quiénes pueden solicitar los turnos para DNI y pasaporte
El sistema está dirigido a ciudadanos argentinos que residen en la circunscripción consular de la Embajada, que abarca
- Washington DC
- Delaware
- Maryland
- North Carolina
- Pennsylvania
- Virginia
- West Virginia
Para obtener el turno será necesario dirigirse a Servicios Consulares / Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte.
Cuáles son los trámites disponibles para DNI y pasaporte
La plataforma ofrece seis opciones diferentes, según la situación del ciudadano
- DNI por cambio de domicilio
- DNI por robo, hurto, extravío, deterioro o vencimiento
- Actualización de datos del DNI para menores
- Actualización de datos para mayores de 14 años
- Pasaporte
- DNI y pasaporte en trámite unificado
Información importante para todos los argentinos que deban realizar estos trámites de pasaporte y DNI
Antes de presentarse, la indicación es revisar los datos puntuales de documentación que se requieren para cada trámite.
La Embajada advirtió que toda presentación que no cumpla con cada requisito de documentación obligatoria será rechazada.