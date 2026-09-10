La Embajada de Argentina en Estados Unidos señala en su sitio web oficial que se encuentra habilitada la solicitud de turnos para tramitar el DNI y el pasaporte durante este año en curso.

De acuerdo con el comunicado, las solicitudes deberán realizarse exclusivamente por internet, mediante la plataforma del Sistema Nacional de Turnos (SNT).

Quiénes pueden solicitar los turnos para DNI y pasaporte

El sistema está dirigido a ciudadanos argentinos que residen en la circunscripción consular de la Embajada, que abarca

Washington DC

Delaware

Maryland

North Carolina

Pennsylvania

Virginia

West Virginia

Para obtener el turno será necesario dirigirse a Servicios Consulares / Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte.

Los trámites deben hacerse por internet.

Cuáles son los trámites disponibles para DNI y pasaporte

La plataforma ofrece seis opciones diferentes, según la situación del ciudadano

DNI por cambio de domicilio

DNI por robo, hurto, extravío, deterioro o vencimiento

Actualización de datos del DNI para menores

Actualización de datos para mayores de 14 años

Pasaporte

DNI y pasaporte en trámite unificado

Información importante para todos los argentinos que deban realizar estos trámites de pasaporte y DNI

Antes de presentarse, la indicación es revisar los datos puntuales de documentación que se requieren para cada trámite.