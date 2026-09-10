Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa las restricciones migratorias impulsadas por los gobiernos de España e Italia.

Miles de viajeros deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales. Tanto España como Italia endurecieron los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios han señalado que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje. La medida impacta especialmente en ciudadanos europeos y turistas extranjeros que habían postergado la renovación del documento.

En ambos países, las aerolíneas también han comenzado a reforzar los controles previos al embarque para evitar sanciones y rechazos en frontera. En algunos casos, los pasajeros ni siquiera pueden abordar el avión si el sistema detecta inconsistencias en la documentación.

España e Italia prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué trámite deben hacer los viajeros para evitar restricciones

El requisito primordial consiste en renovar el pasaporte antes de su fecha de caducidad o cuando el mismo cuente con un período de vigencia limitado. Es importante destacar que numerosos países exigen que el documento posea, al menos, seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso.

La normativa vigente impacta a aquellos viajeros que contemplan realizar desplazamientos tanto dentro como fuera del espacio Schengen. Si bien algunos destinos europeos permiten el tránsito con un menor tiempo de vigencia, existen otros que implementan controles más rigurosos y, en consecuencia, pueden denegar el ingreso de forma automática.

Las autoridades competentes han recomendado iniciar el proceso de renovación con varias semanas de anticipación, debido al incremento en la demanda que se observa durante las temporadas vacacionales y el verano europeo. Asimismo, han advertido que los turnos consulares y administrativos podrían experimentar demoras significativas.

España e Italia prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

Aumento de controles sobre pasaportes: causas y consecuencias

El endurecimiento de las medidas responde a nuevos protocolos de seguridad migratoria y a acuerdos internacionales vinculados con el control fronterizo. Los gobiernos buscan evitar permanencias irregulares y reducir problemas administrativos relacionados con documentos vencidos.

En aeropuertos internacionales de ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y Milán ya se aplican verificaciones más exhaustivas antes del embarque y en los controles migratorios.

Las autoridades insistieron en que cada viajero debe consultar las condiciones específicas del país de destino antes de salir. En muchos casos, el desconocimiento de la normativa termina con pasajeros varados en aeropuertos o con viajes cancelados a último momento.