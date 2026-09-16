Los argentinos que quieran viajar a Alemania deberán prestar especial atención a la vigencia de su documentación. La situación es diferente para quienes tienen ciudadanía alemana, ya que no están alcanzados por el nuevo sistema europeo ETIAS, pero necesitan contar con un documento de viaje válido.

Alemania permite el ingreso de sus ciudadanos con pasaporte alemán válido o pasaporte alemán provisional válido.

Ciudadanía alemana: qué pasa si el pasaporte está vencido

Tener ciudadanía alemana no se pierde porque el pasaporte haya vencido. Sin embargo, el documento vencido no sirve como documento de viaje válido para ingresar a Alemania desde Argentina.

Por eso, quienes tengan doble ciudadanía argentina y alemana y quieran viajar deberán contar con un pasaporte alemán vigente o, cuando corresponda, un pasaporte alemán provisional.

Por lo tanto, si una persona tiene el pasaporte alemán vencido, la solución es renovar el documento alemán antes de viajar.

Qué deben hacer quienes tienen doble ciudadanía

Los argentinos que también tengan ciudadanía alemana deberán distinguir entre ambas situaciones:

Pasaporte alemán vigente: pueden viajar utilizando ese documento y no necesitan ETIAS.

Pasaporte alemán vencido: deben renovarlo o consultar con las autoridades alemanas sobre la obtención de un nuevo documento de viaje.

Viaje únicamente con pasaporte argentino: al utilizar un documento argentino, el sistema de control de las aerolíneas puede identificar al pasajero como ciudadano de un país sujeto a ETIAS. En ese caso, pueden realizarse controles adicionales para acreditar la ciudadanía alemana y la correspondiente exención.

Por eso, para evitar problemas durante el embarque, lo recomendable es viajar con el pasaporte alemán vigente y utilizarlo para acreditar la ciudadanía alemana.