Los panqueques son una de las preparaciones más versátiles de la cocina. Ya sea para el desayuno, la merienda o incluso una comida rápida, destacan por su combinación de textura esponjosa, exterior dorado y la posibilidad de acompañarlos con ingredientes dulces o salados.

Además, con una panquequera antiadherente y una preparación sencilla, es posible obtener resultados perfectos en pocos minutos.

Ingredientes

1 taza de harina de trigo

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de sal

1 taza de leche

1 huevo

Manteca derretida (opcional, para engrasar)

El secreto para una mezcla suave y esponjosa

El primer paso consiste en preparar correctamente la masa. En un recipiente, mezclar la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. En otro bol, combinar la leche con el huevo hasta integrar por completo.

Luego, incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar con un batidor de alambre o un tenedor. La clave está en obtener una preparación homogénea sin excederse en el batido, ya que una mezcla demasiado trabajada puede hacer que los panqueques pierdan su característica esponjosidad.

Cómo lograr una cocción pareja

Una vez lista la preparación, calentar la panquequera antiadherente a fuego medio. Este tipo de superficie favorece una distribución uniforme del calor, evita que la masa se pegue y facilita una cocción pareja. Si se desea, se puede agregar una fina capa de manteca derretida para potenciar el dorado.

Cuando la panquequera alcance la temperatura adecuada, verter un cucharón de mezcla en el centro y dejar que se expanda naturalmente. A medida que el panqueque se cocina, comenzarán a aparecer pequeñas burbujas en la superficie: esa es la señal de que llegó el momento de darlo vuelta.

El truco para conseguir el dorado perfecto

Para girar los panqueques sin dañarlos, se recomienda utilizar una espátula de silicona, que protege la superficie de la panquequera y facilita el manejo de la masa. Cocinar entre 2 y 3 minutos por lado, o hasta alcanzar un color dorado uniforme y apetitoso.

Respetar los tiempos de cocción es fundamental para obtener una textura suave por dentro y ligeramente crocante por fuera. Una vez listos, pueden servirse con frutas frescas, miel, mermeladas, crema de avellanas o cualquier acompañamiento preferido. Así, una receta simple se transforma en una opción deliciosa capaz de adaptarse a todos los gustos.