La playa de Brasil que parece un paraíso secreto.

A pocos kilómetros de Porto de Galinhas, en el estado brasileño de Pernambuco, existe una playa que se destaca por sus aguas cálidas, transparentes y prácticamente sin oleaje. Se trata de Praia Muro Alto, un destino rodeado de naturaleza que combina arena blanca, arrecifes y piscinas naturales.

El lugar es ideal tanto para quienes buscan descansar frente al mar como para los turistas que prefieren realizar actividades acuáticas. Sus aguas tranquilas permiten practicar kayak, snorkel y stand up paddle, mientras que la barrera de arrecifes protege gran parte de la costa.

Dónde queda Muro Alto, la playa paradisíaca de Brasil

Praia Muro Alto se encuentra en el municipio de Ipojuca, en Pernambuco, a unos 9 kilómetros del centro de Porto de Galinhas. Su cercanía con uno de los destinos turísticos más conocidos del nordeste brasileño permite visitarla fácilmente durante una escapada.

Una de las principales características del lugar es el enorme arrecife que se encuentra frente a la costa. Esta formación natural se extiende aproximadamente 3 kilómetros de largo, alcanza unos 3 metros de altura y se ubica a unos 150 metros de la orilla.

La barrera funciona como una protección natural frente al oleaje y da origen a una extensa zona de aguas poco profundas y tranquilas, especialmente durante determinados momentos de la marea.

Cuándo conviene visitar Muro Alto para ver sus aguas cristalinas

La marea baja es uno de los mejores momentos para conocer Muro Alto. Cuando el nivel del mar desciende, los arrecifes quedan más expuestos y se puede apreciar con mayor claridad la enorme piscina natural que se forma entre la playa y la barrera coralina.

También aumenta la superficie de arena disponible para caminar y disfrutar del paisaje.

Para aprovechar mejor las piscinas naturales, es recomendable consultar previamente la tabla de mareas y planificar la visita alrededor del momento de bajamar.

Sin embargo, tampoco conviene esperar a que el agua desaparezca por completo. Para actividades como el snorkel es necesario que haya suficiente profundidad para desplazarse cómodamente y observar la vida marina.

Praia Muro Alto. vivoportodegalinhas.com

Qué actividades se pueden hacer en Muro Alto

Las condiciones naturales de la playa permiten realizar diferentes actividades dentro del agua. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Kayak transparente , una opción que permite observar el fondo mientras se navega.

Stand up paddle , favorecido por la ausencia de grandes olas.

Snorkel , para observar peces y otras especies marinas.

Paseos en jangada por las piscinas naturales.

Aquabike y otras actividades acuáticas.

Sesiones de fotografía dentro del agua y paseos en vehículos recreativos por los alrededores.

Los arrecifes también permiten observar pequeños animales marinos, como peces, cangrejos y erizos.

Para ingresar al agua resulta recomendable utilizar calzado adecuado, ya que algunas zonas de coral pueden ser filosas y es importante evitar pisar directamente las formaciones.

Dónde comer y cómo pasar el día en Muro Alto

La zona cuenta con paradores y restaurantes frente al mar, donde es posible almorzar y pasar varias horas disfrutando de la playa.

Además, algunos resorts de la región ofrecen modalidades de day use, que permiten utilizar determinadas instalaciones durante el día sin necesidad de alojarse allí. Según el establecimiento, pueden incluir acceso a piscinas, estacionamiento y otros servicios.

Para quienes buscan una alternativa más económica, también existen opciones gastronómicas en los alrededores de la playa.

Qué tener en cuenta antes de visitar Muro Alto

Uno de los factores que puede modificar considerablemente el aspecto de la playa es el clima. Después de varios días de lluvia, el agua puede perder parte de su transparencia, especialmente en los sectores próximos a la desembocadura del río Ipojuca.

Por eso, si el objetivo es encontrar el agua en sus mejores condiciones, conviene revisar el pronóstico y evitar los días posteriores a precipitaciones importantes.

También es aconsejable llevar protector solar apto para zonas de arrecifes, además de respetar las formaciones de coral y no tocarlas ni caminar sobre ellas.

Cómo llegar a Muro Alto desde Argentina

Para quienes viajan desde Argentina, una de las alternativas es llegar al Aeropuerto Internacional de Recife, ubicado a menos de 50 kilómetros de Muro Alto.

Desde allí se puede continuar el recorrido en transfer, taxi o auto alquilado hasta la zona de Porto de Galinhas y luego seguir hacia la playa.

El acceso es relativamente sencillo y la cercanía con Porto de Galinhas permite incluir Muro Alto dentro de un recorrido por diferentes playas de Pernambuco.

Cuál es la mejor época para viajar a Muro Alto

El nordeste brasileño mantiene temperaturas cálidas durante gran parte del año, aunque existen períodos con mayor cantidad de precipitaciones.

La temporada más lluviosa suele concentrarse entre mayo y julio, mientras que agosto funciona como un período de transición hacia condiciones más secas.

Para quienes buscan disfrutar de las piscinas naturales y realizar actividades acuáticas, además del clima es fundamental prestar atención a la marea y las condiciones del mar, ya que pueden cambiar por completo la experiencia en la playa.