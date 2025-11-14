La Selección Argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni y la presencia de Lionel Messi, se enfrentará a Angola para disputar un partido amistoso. De esta manera, miles de fanáticos ya buscan formas gratuitas de ver el partido de fútbol gratis y online.

Si bien existen páginas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja, la página Xuper TV (ex Magis TV) ganó gran popularidad en los últimos años. Sin embargo, ver las transmisiones podría contemplar diversos riesgos.

Cuáles son los riesgos de ver streams online en Xuper TV

En su última actualización Magis TV cambió de nombre para pasar a llamarse Xuper TV. La aplicación se caracteriza por brindar acceso libre a todo tipo de contenidos desde series, películas, canales en vivo y transmisiones de deportes sin necesidad de una suscripción paga.

Ver el Superclásico entre Boca y River gratis y online en Xuper TV, ex Magis, pone en riesgo tus dispositivos

Sin embargo, muchos desconocen que la misma carece de permisos y certificaciones oficiales para la reproducción de contenidos. Al no contar con los derechos, se convierte en una página pirata que no ofrece ninguna garantía para los fanáticos.

Ver el partido de la Selección Argentina podría contemplar ciertos riesgos como:

Robo de datos: algunas páginas piden crear cuentas o permisos que terminan dándoles acceso a tu información personal o incluso a tus datos bancarios.

Estafas y suscripciones ocultas: ciertos enlaces te llevan a pagar servicios “premium” sin darte cuenta o a entregar datos de tu tarjeta.

Virus y malware: las publicidades falsas pueden descargar programas espía o virus que dañan tu dispositivo.

Problemas legales: al ver transmisiones sin derechos, los servicios de internet podrían aplicar sanciones o bloqueos de tu conexión.

Riesgo en dispositivos: el celular o la notebook pueden ponerse lentos o fallar por programas que se instalan sin permiso.

Publicidad engañosa: los banners falsos imitan avisos del sistema o sorteos y te redirigen a sitios peligrosos.

Cortes y mala calidad: las transmisiones suelen trabarse, caerse o tener un retraso que arruina la experiencia.

Dónde ver Argentina vs. Angola de forma segura

El partido será transmitido de forma gratuita y libre a través de las plataformas de TyC y Telefe.

A qué hora juega Argentina vs. Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre a las 13:00 en el estadio 11 de Novembro en Luanda, Angola.

Probable formación de Argentina vs. Angola

Esta es la posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Angola: