Si alguna vez pediste un café en una cafetería y te trajeron un vasito de agua sin que lo pidieras, probablemente te preguntaste para qué sirve. No es un gesto al azar ni una costumbre sin sentido: tiene varias razones que vale la pena conocer y poder contar la próxima vez que te tomes un café con esa persona especial. El agua cumple una función clave antes de que el café llegue a tu boca. Durante el día, el paladar acumula sabores de lo que comiste o tomaste anteriormente, y eso puede interferir con la experiencia de tomar un buen café. Un sorbo de agua antes neutraliza esos sabores residuales y permite que el café se perciba con toda su intensidad y complejidad aromática. Esta práctica es especialmente valorada en los cafés de especialidad, donde los baristas buscan que el cliente pueda apreciar matices específicos en la taza. Es el mismo principio que usan los catadores de vino o los sommelier cuando limpian el paladar entre una copa y otra. El café tiene un pH ácido que, en algunas personas, puede generar molestias estomacales o una sensación de ardor. Tomar agua antes o después del café ayuda a equilibrar esa acidez en la boca y en el esófago. También favorece la producción de saliva, que actúa como un buffer natural frente a los ácidos. Además, el café tiene efecto diurético: estimula los riñones y puede provocar una leve deshidratación si se consume solo. El agua compensa ese efecto y ayuda al cuerpo a procesar mejor la cafeína. Estos son los principales beneficios de acompañar el café con agua: Acá no hay una respuesta única. Los italianos, por ejemplo, suelen tomar el agua antes del espresso para preparar el paladar. En cambio, en otras culturas se prefiere tomarla después para suavizar el retrogusto amargo. Algunos expertos recomiendan hacer las dos cosas: un sorbo antes y otro después. Lo importante es incorporar el hábito, porque el beneficio es real independientemente del momento.