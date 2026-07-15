Narbona y los fiscales que se reunieron con Leire Díez declaran ante el juez

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarado este miércoles como testigo en el caso Leire y ha negado tener “el menor conocimiento de la supuesta trama” que presuntamente lideraba la exmilitante socialista Leire Díez para dinamitar causas judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

“Yo no conocía en absoluto que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido”, ha reiterado ante los periodistas tras comparecer durante media hora ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La comparecencia ha dejado, sin embargo, una admisión relevante. Preguntada por la fiscal sobre si había llegado a la conclusión de que se hubiera producido alguna ilegalidad, la presidenta del partido ha reconocido que los informes de la UCO describen “indicios preocupantes”.

Caso Leire | El juez investiga intentos de soborno vinculados al PSOE por hasta 300.000 euros: estas son todas las acusaciones. EFE/J.J. Guillén/Archivo

Qué dicen los mensajes que Narbona intercambió con Leire Díez

El juez le ha preguntado por los mensajes que ambas se cruzaron el 24 de abril de 2024, el día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía después de que se abriera una causa por tráfico de influencias a su mujer, Begoña Gómez. Esa conversación figura en uno de los informes de la UCO de la Guardia Civil.

En esos mensajes, Díez le hablaba de “reconducir” los ataques al presidente, de prestar “ayuda cualificada” y de dar la vuelta al asunto “como un calcetín”. La respuesta de la presidenta del PSOE fue que eso “se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día”.

Narbona ha explicado que, cuando Díez la contactó, ella la remitió a Santos Cerdán y que después el entonces secretario de Organización le comunicó que lo hablado era intrascendente y nada relevante.

Qué relación tenía la presidenta del PSOE con la exmilitante socialista

Narbona ha relatado que conocía a Díez desde 2017, cuando la exmilitante estaba en el área de comunicación del PSOE de Cantabria, y que se vieron “algunas veces”, sobre todo “en aquellos primeros años”, coincidiendo con sus visitas a la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Ha matizado que se trataba de una conocida, no de una amiga, y que ella trata con muchos militantes.

El contacto se intensificó en 2020, cuando Díez trabajaba en Enusa y se puso en contacto con ella para el asesoramiento de imagen de esa empresa pública, según ha indicado ante Pedraz de acuerdo con fuentes jurídicas.

También ha negado que conociera la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril, en la que participaron Díez, Cerdán, el exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, recientemente imputado en la causa, y el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. El encuentro sirvió para abordar las informaciones que había recabado el excomisario José Villarejo sobre las saunas del suegro del presidente.

Sobre el hecho de que Díez dijera hablar en nombre del ‘one’, en alusión al jefe del Ejecutivo, la presidenta del PSOE ha asegurado que no le consta que la exmilitante hablase con él.

Quién ordenaba los pagos del PSOE a Leire Díez

La fiscal ha preguntado además por las retribuciones que Díez habría percibido presuntamente del partido a través de sociedades. Narbona ha respondido que la competencia para ordenar esos pagos correspondía entonces a la Secretaría de Organización, que estaba en manos de Cerdán, y ha destacado que su conocimiento de las cuentas se limita a los presupuestos, que se aprueban anualmente.

La dirigente ha recordado que el PSOE cuenta con auditorías externas y que desde 2018 se ha dotado de un sistema de compliance y de un comité ético. Pese a esas herramientas de control, ha matizado, puede surgir algún comportamiento fuera de la legalidad.

Las dos reuniones de Leire Díez en la sede de la Fiscalía General

En la misma jornada ha testificado Diego Villafañe, número dos de la Fiscalía General y ahora destinado en el Tribunal Supremo, que ha confirmado dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo, representante de Cerdán, y con Leire Díez en la sede del órgano, en marzo y abril de 2025.

Villafañe ha asegurado que no recuerda cómo se organizaron ambas citas y ha detallado que las visitas a la Fiscalía General no se registran, salvo cuando se trata de periodistas, y que tampoco se solicita el DNI. También ha querido dejar claro que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no sabía nada y solo se enteró al encontrárselo después en la sede de Fortuny.

Según ha explicado, accedió a los encuentros porque conocía al abogado. Fue Teijelo quien llevó la voz cantante, mientras que Díez, presentada como colaboradora del letrado, permaneció callada en todo momento. El propio Teijelo, en su declaración ante el juez, negó que fuera compañera suya.

Por qué una fiscal ha calificado el encuentro de “marciana”

El contenido de las reuniones fue intrascendente, según Villafañe, porque no tenía mucho sentido lo que planteaba Teijelo, interesado en tratar asuntos del caso de los hidrocarburos y en quejarse de la apertura de numerosas piezas separadas y de la demora del fiscal José Grinda en emitir informes. Ninguna de las dos citas superó los 15 minutos y no tuvieron consecuencias.

Para la primera de ellas, Villafañe pidió a la fiscal adscrita a la Secretaría Técnica, Beatriz López, que le acompañara para no estar solo. Ella ha asegurado al juez que la reunión fue muy rara, hasta el punto de calificarla de “marciana”, y que no supo quién era Leire Díez hasta que se enteró tiempo después por la prensa.

El juez de Plaza de Castilla prorroga seis meses la instrucción

En paralelo, el magistrado Arturo Zamarriego, que investiga a Díez en Plaza de Castilla por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, ha acordado prorrogar la instrucción durante seis meses. El próximo 24 de julio se cumplirá un año de la apertura de esa causa.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el juez explica que la prórroga responde a que queda pendiente un informe de la Policía Científica, “necesario para el esclarecimiento de los hechos”. En esa causa figuran como investigados la propia Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El informe pericial debe determinar si pudieron ser manipuladas las grabaciones aportadas por el fiscal Ignacio Stampa, que declaró como testigo que Díez le pidió información a cambio de ayudarle en su carrera.

Qué pasa ahora con la posible inhibición a la Audiencia Nacional

A la vista del resultado de ese informe, Zamarriego resolverá sobre el requerimiento de inhibición promovido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de junio solicitó quedarse con la causa.

Pedraz adujo entonces que la investigación le correspondería por estar siendo indagados los mismos hechos por, entre otros, un delito contra las instituciones del Estado, cuya competencia atribuye a ese tribunal.