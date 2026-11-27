Ana Molina, dermatóloga, sobre la higiene corporal: “No hace falta enjabonar todo el cuerpo a diario, con aplicarlo en las zonas que generan más olor basta”

Uno de los errores más comunes es pensar que entre más tiempo uno se ducha, mejor se limpia; sin embargo, la dermatóloga Ana Molina, autora del libro Piel sana, piel bonita, señala que esto no es así y elaboró un listado de 5 consejos a la hora de higienizarse en pos de cuidar la piel .

Uno que llamó mucho la a antención fue el de la utilización del jabón. “No hace falta enjabonar todo el cuerpo a diario, con aplicarlo en las zonas que generan más olor basta”, indicó.

Una ducha por día es ideal para la médica

El cuidado de la piel comienza en pequeñas acciones rutinarias como lo es una ducha. En este sentido, se cree que entre más extensa es la ducha quedará más limpio el cuerpo o que ducharse con agua caliente es buena para el cuerpo.

En este marco, la doctora Ana Molina derribó estas viejas creencias a través de un video compartido en su cuenta de Instagram. El mismo comienza con la médica diciendo que una ducha al día es suficiente; no obstante, si se practica un deporte o hace mucho calor, se puede hacer una segunda ducha pero sin jabón.

Pero en general, una sesión de aseo es más que suficiente para mantener la limpieza.

Ana Molina, dermatóloga, sobre la higiene corporal: “No hace falta enjabonar todo el cuerpo a diario, con aplicarlo en las zonas que generan más olor basta” Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cinco ideas para la ducha perfecta

La dermatóloga compartió las siguientes ideas para el cuidado de la piel a través de la ducha:

Corta : que dure unos 5 minutos o lo que dure una canción.

Agua templada : en torno a los 33°C, que es la temperatura natural de la piel. El agua caliente es contraproducente porque limpia muy bien y arrastra toda la grasa natural de la piel.

Hacerlo no las manos : no hace falta utilizar esponjas que acumulan microorganismos que además pueden arañar la piel.

Utilizar un jabón suave : “No hace falta enjabonar todo el cuerpo a diario, con aplicarlo en las zonas que generan más olor basta” , indicó la médica. Ingles , pies , axilas o la cara .

Secar bien sin frotar: secar en los pliegues que acumulan humedad y pueden favorecer el desarrollo de hongos.

En conclusión, la médica sugirigió una ducha al día que sea corta “con aguita templada y con cabeza” para que tenga un buen impacto en la piel.