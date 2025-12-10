El tren Sarmiento, uno de los servicios de transporte público con mayor flujo de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anunció que va a funcionar con un cronograma especial durante los próximos días de diciembre debido a nuevas obras sobre el tendido de vías. Según informó Trenes Argentinos, los trabajos afectarán los horarios de inicio y finalización de cada jornada, lo que implica ajustes temporales para quienes utilizan el ramal que conecta Once con Moreno.

La medida rige desde este martes 9 hasta el viernes 12 de diciembre e incluye modificaciones tanto en los servicios principales como en las frecuencias complementarias, con el objetivo de ampliar los tiempos de trabajo en zonas operativas y acelerar las intervenciones previstas.

Cómo quedan los horarios hasta el 12 de diciembre

Durante el período de obras, el primer tren que une Once con Moreno saldrá a las 4:05, mientras que el último partirá a las 22:29.

En sentido contrario, desde Moreno hacia Once , el primer servicio será a las 3:44 y el último a las 22:20.

En el ramal Once–Merlo , el servicio iniciará a las 4:05 y finalizará a las 23:55, mientras que en el retorno el primer tren será a las 3:32 y la última salida se realizará a las 22:31.

Según explicaron desde Trenes Argentinos, la reprogramación busca extender las ventanas de trabajo nocturno para avanzar en tareas de mantenimiento y mejoras en el corredor ferroviario.

Cambios en la estación Once: qué resolvió la Justicia

A la par de las obras sobre las vías, se confirmó una medida judicial que impacta directamente en la estación terminal de la línea. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 6, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, ordenó el desalojo de la empresa Nueva Estación Once S.A., que desde 2005 administraba espacios interiores del predio.

La decisión implica recuperar áreas consideradas clave para la operación ferroviaria y la gestión administrativa. Entre los espacios retomados se encuentran:

Oficinas del entrepiso y el acceso por Bartolomé Mitre.

Baños del hall central.

Sala de medidores.

Zona de carga y descarga.

Accesos a subsuelos y terraza.

Subsuelo 1° y 2°, donde funcionaba un estacionamiento comercial.

La medida apunta a restituir áreas técnicas necesarias para el funcionamiento seguro de la estación y reordenar el uso del espacio ferroviario.

Por qué se dispuso el desalojo

El contrato original de concesión firmado en 2005 tenía una duración de 20 años y caducó sin posibilidad de prórroga. Sin embargo, en 2015 se otorgó una extensión irregular hasta 2033, con cánones considerados “irrisorios”, que iban de los $ 197.000 a los $ 226.000 mensuales.

La zona concesionada abarcaba cerca de 21.000 m², incluyendo 82 locales comerciales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos estacionamientos de más de 11.000 m². Trenes Argentinos anticipó que esos espacios serán licitados nuevamente a valores acordes a las condiciones actuales.

Además, desde la empresa estatal aclararon que, por el momento, la medida no afecta la prestación de servicios hacia y desde Once.

A nivel administrativo, señalan que la recuperación de activos permitió ordenar más de 1.000 bienes ferroviarios, reducir contratos vencidos y mejorar los mecanismos de control.

Como resultado, los ingresos en concepto de cánones crecieron de $ 914 millones al inicio de la actual gestión a más de $ 6.000 millones en 2025, con una proyección que supera los $ 9.000 millones para 2026.