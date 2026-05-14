Tirar comida dejó de ser solo una mala práctica doméstica o una escena incómoda al final de una cena. En España, el desperdicio alimentario ya forma parte de una agenda legal que alcanza a supermercados, productores, distribuidores, bares y restaurantes. La Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, publicada en el BOE, fija medidas para toda la cadena alimentaria y pone el foco en la hostelería. La norma plantea un escenario en el que los locales deberán facilitar que el cliente pueda llevarse la comida no consumida e impulsa prácticas como la oferta de raciones más ajustadas para reducir excedentes. Esta nueva regla apunta a que los alimentos aptos para el consumo no terminen en la basura por falta de planificación, exceso de producción o hábitos que pueden corregirse. El texto legal confirma que la ley busca reducir el desperdicio de alimentos y responder al objetivo de consumo responsable de la Agenda 2030. La obligación más concreta para la hostelería aparece en el artículo 8 de la ley. El texto establece que las empresas de hostelería y restauración deberán facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido, salvo en bufés libres o formatos similares donde la comida disponible no está limitada. Además, deberán informar de esa posibilidad de forma clara y visible en el establecimiento, “preferentemente en la carta o el menú”. La norma también precisa que los envases deberán ser aptos para uso alimentario, reutilizables o fácilmente reciclables. Si se trata de recipientes de plástico de un solo uso, deberán aplicarse las reglas de la Ley 7/2022, entre ellas las relativas a la reducción de estos productos y a su cobro cuando corresponda. Por eso, el cambio no se limita a entregar una caja al final de la comida: obliga a los locales a revisar cómo informan, qué envases ofrecen y cómo integran esta práctica en su funcionamiento diario. El cliente gana un derecho más visible: pedir que le preparen para llevar lo que no haya consumido. La ley habla de hacerlo “sin coste adicional alguno distinto” del que pueda corresponder por ciertos envases regulados. Esa frase es clave, porque impide convertir la entrega de sobras en un cargo extra arbitrario y coloca la prevención del desperdicio alimentario dentro de la experiencia normal de consumo. Además, la ley incorpora medidas de buenas prácticas para el sector. Entre ellas figura promover la flexibilización de los menús para que el consumidor pueda elegir guarnición o raciones de distinto tamaño. El BOE lo formula como una medida que las administraciones públicas y el sector podrán aplicar, no como una obligación sancionable equivalente a la de facilitar las sobras. Aun así, el mensaje para los restaurantes es claro: el modelo de plato único y porción cerrada empieza a quedar bajo revisión. La ley también prevé un régimen sancionador. Las infracciones leves podrán castigarse con apercibimiento o multa de hasta 2000 euros. Las graves irán de 2001 a 60.000 euros, mientras que las muy graves podrán alcanzar entre 60.001 y 500.000 euros. El texto añade que las comunidades autónomas podrán incrementar esos umbrales y fijar sanciones adicionales en sus propias normas. Entre las infracciones graves figura no contar con un plan empresarial de prevención y reducción del desperdicio y los residuos alimentarios cuando exista obligación de tenerlo. También se considera grave la destrucción intencionada o alteración de alimentos que estén en condiciones adecuadas para el consumo. En caso de incumplimientos leves detectados por inspección, la norma permite conceder un plazo para subsanar irregularidades. El alcance general de la ley responde a una meta más amplia. El texto legal señala que España busca reducir un 50% los residuos alimentarios per cápita en venta minorista y consumo, y un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para 2030, respecto de 2020. La pérdida y el desperdicio de alimentos generan impactos económicos, sociales y ambientales, además de un uso ineficiente de recursos como agua, energía, tierra y trabajo.