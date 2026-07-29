Con la llegada del invierno, muchas familias buscan alternativas de entretenimiento que combinen confort y diversión. Una opción ideal para estos días fríos es visitar ZONA, un espacio pensado para disfrutar en familia o con amigos, donde se reúnen gastronomía, juegos y momentos de esparcimiento.

Aquí, los visitantes pueden deleitarse con una propuesta gastronómica de calidad, disfrutar de videojuegos de última generación o lanzarse a un emocionante juego de bowling.

Disfrutando del invierno: opciones familiares que combinan comida y entretenimiento

En este espacio, el concepto de entretenimiento se eleva al proporcionar múltiples atracciones en un único lugar. Desde su sector de videojuegos, que cuenta con las últimas innovaciones, hasta una zona de bowling con pistas automatizadas, cada rincón está diseñado para que tanto niños como adultos pasen un rato memorable. La experiencia se completa con su oferta culinaria que incluye, entre otras delicias, las famosas ribs y pizzas XL estilo New York, perfectas para compartir.

Otra ventaja de ZONA es que ofrece espacios destinados a celebraciones, como cumpleaños, lo que permite que los visitantes organices fiestas temáticas junto a sus seres queridos. El ambiente es acogedor y está pensado para adaptarse a diferentes edades y preferencias, asegurando que todos encuentren algo que les guste.

ZONA: la combinación perfecta de gastronomía y diversidad de juegos

Los juegos disponibles son diversos, desde clásicos como pool y ping pong hasta atracciones temáticas basadas en populares franquicias del cine. Entre los videojuegos más destacados, se incluyen opciones que garantizan diversión y adrenalina, como el tren minero y Jurassic Park. De esta manera, todos los miembros de la familia, sin importar su edad, pueden disfrutar de un momento de alegría y entretenimiento.

A medida que las temperaturas descienden, este espacio invita a sus visitantes a disfrutar de un ambiente cálido y acogedor. Además, hasta el 23 de agosto de 2026, con recargas en ciertas categorías, los visitantes pueden recibir un beneficio especial de hasta $100.000 en bonus de juego, incentivando aún más la diversión en estas vacaciones de invierno.

ZONA se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan un plan para compartir con amigos y familiares en invierno. El horario extendido de sus sucursales, abierto hasta las 22:30, permite que la diversión se alargue hasta la noche, ofreciendo así la oportunidad de vivir una experiencia completa, desde una rica cena hasta una tarde llena de actividades recreativas.

La propuesta se diferencia de otros espacios recreativos, no solo por su diversidad en la oferta de entretenimiento, sino también por la calidad de su comida y el cuidado en la atención al cliente. Este espacio es ideal para aquellos que buscan salir de la rutina y disfrutar momentos inolvidables con sus seres queridos.

Con su oferta de comida gourmet y un sinfín de opciones para jugar y divertirse, se convierte en el destino perfecto para disfrutar del calor familiar y la buena compañía, haciendo de esta temporada algo realmente especial.