En el Mediterráneo, frente a las costas de Alicante, la isla de Tabarca quiere dar un paso histórico. Con apenas 50 habitantes permanentes durante todo el año, esta pequeña joya española inició formalmente los trámites para independizarse y convertirse en una Entidad Local Menor. De esta manera, esa figura administrativa le otorgaría mayor autonomía respecto al Ayuntamiento de Alicante, permitiéndole gestionar directamente servicios básicos y recursos sin depender de la burocracia de la gran ciudad. La isla de Tabarca, accesible únicamente en barco desde Santa Pola o Alicante, acumula más de una década de quejas por parte de sus habitantes. La Asociación Tabarca Isla Plana ha denunciado de forma constante problemas estructurales que afectan la vida diaria. Entre las principales demandas destacan mejoras en el transporte marítimo, el mantenimiento del patrimonio histórico y una atención más eficaz a los servicios básicos. La sensación de abandono por parte de las administraciones ha sido un tema recurrente, según explicaron sus representantes en declaraciones recogidas por medios como Telecinco. “Estamos en la primera fase, es solo un pequeño paso de muchos porque llevamos 11 años reclamando mejoras que no llegan”, destacó Carmen Martí, presidenta de la asociación. No se trata de una separación absoluta de España ni de la Comunidad Valenciana. Los vecinos buscan soluciones prácticas a problemas reales de habitabilidad en un enclave único: la isla habitada más pequeña del país. Tras años de reivindicaciones, la Asociación Tabarca Isla Plana ha conseguido el respaldo mayoritario de los residentes para impulsar este cambio administrativo. Uno de los mayores desafíos es el aislamiento geográfico. Al ser una isla, el barco representa la única vía de acceso, y las condiciones meteorológicas adversas pueden dejar incomunicados a sus residentes durante horas o días. A esto se suma la fuerte presión turística en verano, cuando miles de visitantes llegan atraídos por sus aguas cristalinas y su entorno natural, lo que agrava los problemas de limpieza e infraestructuras. “Tenemos un grave problema de transporte público regular que está solicitado a las Cortes Valencianas, que no se soluciona y es fundamental porque solo se puede ir en barco. Hay problemas de limpieza, de infraestructuras para atender a toda la gente que nos visita, tenemos falta de médico, no hay un adecuado mantenimiento de nuestro patrimonio como la isla fortificada que data de Carlos III y que se cae a trozos”, destacó Carmen. Actualmente, Tabarca depende de tres niveles administrativos: el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Estado. Este entramado burocrático ralentiza cualquier actuación, incluso las intervenciones más básicas, por lo que convertirse en Entidad Local Menor cambiaría esta dinámica. Permitiría a los vecinos contar con una junta vecinal propia y un alcalde pedáneo, con capacidad real para gestionar servicios como la limpieza o el mantenimiento del patrimonio. Además, podrían acceder de forma directa a subvenciones públicas, tanto de la Diputación como de fondos europeos, algo que ahora resulta más complicado.