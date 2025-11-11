Una formación de tren de la línea Sarmiento descarriló durante la tarde de este martes en la estación Liniers y al menos 10 personas resultaron heridas, según confirmó el SAME.

A raíz del descarrilamiento, el servicio se vio interrumpido y actualmente circula de manera limitada entre Castelar y Moreno.

Descarriló un tren de la línea Sarmiento: cuándo se restablecerá el servicio

En la jornada de este martes, tres vagones de un tren de la línea Sarmiento presentaron un descalce de las vías y la formación descarriló en las cercanías de la estación Liniers.

A causa de lo sucedido, el SAME y los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron que intervenir y acudieron al lugar cerca de 40 ambulancias, según confirmó el titular del organismo, Alberto Crescenti.

Tras el descarrilamiento, el servicio presentó interrupciones y se espera que pueda normalizarse en las próximas horas una vez que el personal médico termine de asistir a los pasajeros que se vieron afectados.

Por qué descarriló un tren de la línea Sarmiento

Si bien aún no se tienen las causas concretas del descarrilamiento de la formación perteneciente al Ferrocarril Sarmiento, las primeras hipótesis giran en torno a que se habría producido una falla en el sistema de seguridad de las vías.

En tanto, se realizarán peritajes para determinar qué fue lo que sucedió y cuál es la causa de origen del descalce de la formación que circulaba durante la tarde.

El titular del SAME habló tras el descarrilamiento del tren

Durante el operativo policial que se llevó a cabo en la zona, el titular del SAME, Alberto Crescenti, habló en los medios y detalló cómo es el panorama tras el accidente que involucró a un tren de la línea Sarmiento.

En ese sentido, el especialista expresó: “No tenemos heridos de gravedad. En total hubo 9 heridos derivados y 10 que fueron atendidos acá mismo. Junto con los bomberos fuimos bajando a los pasajeros que estaban en las formaciones”, detalló.

Por su parte, Crescenti agregó: “El sistema del 911 alertó sobre la situación y automáticamente declaramos la alerta roja en los hospitales para que se preparen. Enviamos 40 ambulancias. No tenemos ninguna víctima fatal y queremos llevar tranquilidad a los familiares”, concluyó.