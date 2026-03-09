Una reconocida cadena de supermercados activó una promoción que promete captar la atención de los consumidores. Se trata de un 2x1 en más de 2.000 productos de pequeños electrodomésticos, con precios que parten desde los $ 15.000. La propuesta forma parte de un evento comercial especial impulsado por Carrefour, que durante algunos días en los que ofrece descuentos, financiación y promociones acumulables en sucursales de todo el país y también en su canal online. El beneficio principal consiste en llevar dos productos y pagar solo uno, siempre aplicando el descuento sobre el artículo de menor valor. De esta forma, los clientes pueden combinar diferentes equipos dentro de la categoría de pequeños electrodomésticos. Entre los artículos incluidos aparecen productos de uso cotidiano en la cocina, como: Dentro del catálogo promocional hay decenas de opciones. Algunos ejemplos de precios aproximados que se consiguen con el beneficio aplicado son: Además, la cadena informó que también existen artículos de menor valor dentro del catálogo promocional, con precios que pueden arrancar cerca de $ 15.000, dependiendo del modelo y la disponibilidad en cada sucursal. Para aprovechar el 2x1, los clientes deben activar previamente los cupones digitales desde la aplicación oficial del supermercado. Una vez habilitado el beneficio, el descuento se aplica automáticamente en la línea de caja al comprar dos productos incluidos en la promoción. El evento promocional forma parte de una campaña comercial que también incluye cuotas sin interés y descuentos adicionales en otros electrodomésticos, como televisores, heladeras o lavarropas. La promoción forma parte de una edición especial del evento comercial del supermercado y tiene vigencia por tiempo limitado, por lo que solo estará disponible hasta agotar el stock de los productos incluidos. Por este motivo, desde la cadena recomiendan revisar la app o el sitio web para conocer los artículos participantes y las condiciones específicas de la oferta antes de realizar la compra.