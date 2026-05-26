Tras una semana marcada por un clima cómodo con mañanas frescas y tardes soleadas, llegará una fuerte tormenta con lluvias.

Las precipitaciones se extenderán a lo largo de 24 horas en algunas zonas del país e incluso podría caer granizo junto con los vientos fuertes.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta amarilla para las provincias afectadas por las condiciones climáticas inestables.

Qué provincias golpeará la tormenta

En su pronóstico semanal del clima el organismo informó que durante la noche del jueves un temporal ingresará a las provincias ubicadas al norte argentino.

Durante la madrugada del viernes las condiciones serán hostiles con hasta 22 milímetros de agua acumulada y ráfaga de viento.

Dónde habrá tormentas intensas. Archivo.

Se espera que la lluvia continúe a lo largo de todo el viernes para dar paso a mínimas de 14°.

Las provincias afectadas serán:

Chaco

Misiones

Corrientes

Formosa

El norte de Santa Fe

El noreste de Santiago del Estero

Tormentas.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SNM publicó el pronóstico extendido del tiempo para CABA. El jueves amanecerá nublado con mínimas de 13° y conforme pasen las horas escalará hasta los 17° con destellos de sol.

El viernes las temperaturas se mantendrán iguales, en un rango de entre 13° y 17° con cielo parcialmente nublado.

El fin de semana estará marcado por las tardes soleadas, pese a que por la mañana puede haber sensaciones térmicas bajas.