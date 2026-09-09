Aunque parece una situación afortunada o una falla a favor del usuario, que un cajero automático dispense más dinero del solicitado es en realidad un evento operativo inusual que activa estrictos protocolos bancarios y legales.

Este tipo de inconsistencias suele originarse por un error humano al momento de recargar las caseteras de la terminal (como colocar billetes de mayor denominación en una bandeja configurada para un valor inferior) o por un desajuste mecánico en el contador óptico del equipo.

Quedarse con el excedente no constituye un regalo ni un saldo a favor , sino que encuadra bajo figuras jurídicas como el cobro de lo indebido o la apropiación indebida de fondos.

Por qué el banco detectará la falla

Las entidades financieras cuentan con sistemas de control cruzado que registran de manera precisa cada transacción realizada en la red de cajeros.

La máquina almacena la hora exacta, los datos de la tarjeta de débito, la cuenta asociada y la cantidad de billetes dispensados físicamente en cada operación.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Al realizar el arqueo de caja obligatorio, el sistema detecta de forma automática el faltante de efectivo y cruza la información con las tiras de auditoría del equipo para identificar qué usuarios recibieron más billetes.

Asimismo, las terminales cuentan con cámaras de seguridad que graban la entrega del efectivo, sirviendo como evidencia técnica ante cualquier investigación interna.

Pasos para devolver el dinero y evitar sanciones

Ante la entrega de un monto superior al requerido, el procedimiento recomendado por los especialistas bancarios consiste en no retirarse de la terminal sin registrar la falla:

Guardar el ticket de la operación: Mantener el comprobante impreso donde consta el monto debitado originalmente de la cuenta bancaria. Realizar el reclamo inmediato: Notificar a la entidad de manera presencial si la sucursal se encuentra abierta, o comunicarse con el servicio de atención telefónica del banco o de la red (Link o Banelco) para generar un número de incidente. Poner el excedente a disposición: El El banco indicará el procedimiento para reintegrar la diferencia en las cajas de la sucursal o regularizará la situación debitando el importe excedente de la cuenta del cliente tras auditar el equipo.

Qué pasa si el usuario decide no devolver el excedente

Si el cliente omite notificar el error y conserva el dinero adicional, la entidad bancaria queda facultada para descontar automáticamente la diferencia de su cuenta bancaria.

De no contar con saldo suficiente, el usuario puede afrontar acciones legales por apropiación indebida y la inhabilitación preventiva de sus productos financieros.