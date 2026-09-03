En esta noticia El aliado inesperado: el rodillo quitapelusas

Mantener el hogar libre de suciedad suele requerir tiempo y esfuerzo, pero hay ciertos elementos decorativos que suponen un reto extra. Un claro ejemplo son las pantallas de las lámparas, especialmente aquellas recubiertas de tela, terciopelo u otros tejidos donde el polvo y las pelusas quedan atrapados fácilmente.

Si utilizas un plumero convencional o un paño seco, lo más probable es que la suciedad se esparza por el aire o se incruste aún más en la superficie. Sin embargo, existe una solución rápida, económica y muy efectiva que se ha vuelto viral entre los entusiastas del orden y la decoración.

El aliado inesperado: el rodillo quitapelusas

Para dejar las tulipas como nuevas en cuestión de segundos, solo necesitas un rodillo de papel adhesivo, el mismo que se utiliza habitualmente para retirar pelos de mascotas o restos de pelusa de la ropa.

El método es sumamente sencillo:

Pasa el rodillo suavemente sobre la superficie de tela de la pantalla. La banda adhesiva atrapará instantáneamente todo el polvo acumulado, la suciedad fina y las pelusas sin dañar el tejido. Cuando la hoja pierda adherencia, retírala para continuar con una capa limpia.

Cabe destacar que una alternativa aún más práctica es la de cortar una pieza de cinta adhesiva, comúnmente utilizada para embalar, y apoyarla sobre la lámpara en cuestión. Es recomendable hacer esto unas cuantas veces.

Especialistas en organización y mantenimiento del hogar señalan que esta técnica no solo ahorra tiempo, sino que evita el uso de líquidos o productos químicos que podrían manchar o deteriorar los materiales delicados de las lámparas. Una alternativa práctica para incorporar a tu rutina de limpieza express.