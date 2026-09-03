Buscan voluntarios para vivir en Italia a orillas del mar mediterráneo.

Para quienes buscan conocer Italia de una manera diferente, existe una oportunidad de voluntariado en un alojamiento ubicado cerca del mar y dentro de una reserva natural.

La propuesta está orientada a personas que disfruten de la naturaleza y quieran participar de las tareas cotidianas del lugar.

La experiencia se desarrolla en un entorno que también pone el foco en el bienestar, la atención plena y las prácticas de meditación.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La propuesta contempla 24 horas de ayuda por semana, con horarios flexibles y sin un cronograma rígido.

Entre las principales actividades se encuentran las tareas de mantenimiento de la casa y el jardín. Los voluntarios podrán colaborar con:

Limpieza de cocina, dormitorios, baños y espacios comunes.

Tareas de jardinería y cuidado de plantas.

Plantación y cultivo del jardín.

Trabajos de reparación y mantenimiento.

Cuidado de perros y gatos.

Colaboración general en la gestión del lugar.

Además, la propuesta menciona la posibilidad de participar en tareas vinculadas con la jardinería y la cosecha de aceitunas.

Qué tareas deben realizar los voluntarios. Unsplash.

Qué ofrece el voluntariado en Italia

A cambio de la colaboración, los voluntarios tendrán un día libre por semana y alojamiento durante su estadía.

Entre las opciones disponibles se encuentra una habitación privada, con una cama para uso exclusivo del voluntario, o una habitación compartida con otros viajeros, según las condiciones de la experiencia.

También podrán utilizar una cocina equipada para preparar sus propias comidas.

La propuesta incluye además internet de alta velocidad y un espacio de trabajo, por lo que puede resultar atractiva para personas que trabajan de manera remota.

Cuáles son los requisitos

La experiencia establece algunos requisitos para quienes quieran postularse. Es necesario contar con un nivel intermedio de italiano e inglés y tener entre 30 y 70 años.

La convocatoria acepta viajeros solos, parejas y dúos de voluntarios.

Además, quienes quieran participar deben presentar obligatoriamente un video de presentación como parte del proceso de selección.

Qué gastos quedan a cargo del voluntario

El alojamiento y los beneficios detallados forman parte del intercambio, pero existen gastos que no están incluidos.

Cada voluntario deberá hacerse cargo de los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que sea necesaria según su nacionalidad.

La propuesta apunta así a quienes quieran combinar una estadía en Italia con tareas de jardinería, mantenimiento y cuidado de animales, en un entorno natural y cerca del mar Mediterráneo.