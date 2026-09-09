Wade S.A., una de las sociedades que integran el grupo Granja Tres Arroyos, entró en convocatoria de acreedores, en medio de una crisis financiera que derivó en plantas paralizadas, despidos, salarios atrasados y una creciente presión de los acreedores ante una deuda de más de u$s 350 millones.

La presentación de Wade fue confirmada este miércoles, según pudo saber La Nación. La compañía es la sociedad que quedó al frente de los activos de la exCresta Roja y opera las plantas Wade 1 y Wade 2.

Actualmente, mientras que la primera opera con una fuerte reducción de la actividad , la segunda registra frecuentes paradas e interrupciones por conflictos salariales y con el personal, además de una caída en el volumen de faena.

El grupo Granja Tres Arroyos, una de las mayores avícolas del país, comprende tres sociedades: Granja Tres Arroyos, Wade y Avex. En total, cuenta con siete plantas de faena: Pinazo (Buenos Aires), La China, (Entre Ríos), Becar (Entre Ríos), Wade 1 (Ezeiza, Buenos Aires), Wade 2 (Esteban Echeverría, Buenos Aires), Avex (Río Cuarto, Córdoba) y Capitán Sarmiento (Buenos Aires).

De las siete plantas de faena que hoy tiene el grupo, dos están cerradas, tres permanecen con sus actividades suspendidas, y dos están funcionando con sus operaciones reducidas.

La última medida se tomó el lunes pasado, cuando la avícola suspendió la operación “hasta nuevo aviso” en la planta de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, según le informó la empresa a su personal.

La decisión, sostuvo, obedeció a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento, que afectan al normal desarrollo de la actividad”.

Esa misma semana, la compañía despidió a 1200 empleados. Sin embargo, el viernes pasado, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles para su reincorporación, luego de una audiencia entre representantes de Granja Tres Arroyos y Wade, y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires.

Los despidos corresponden a 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la planta de Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría . Además, se acordó una nueva audiencia entre las partes para este jueves con el objetivo de continuar con las negociaciones.

A la suspensión de actividades de Capitán Sarmiento, se suman el cierre de dos plantas ubicadas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En noviembre de 2025, el grupo puso fin a las operaciones en la planta de Becar y decidió el traslado de 270 empleados a su planta vecina, La China.

Esta última estuvo en funcionamiento hasta mayo de este año, cuando la empresa anunció su cierre “debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”. En aquel entonces, la empresa aún adeudaba el 70% del pago de los salarios de abril y mayo a cerca de 900 empleados.

Mientras la empresa pone un punto final a gran parte de sus operaciones, intenta, en paralelo, reestructurar una deuda de u$s 350 millones con sus acreedores. El grupo tenía tiempo hasta el 30 de junio para llegar a un acuerdo, pero eso aún no sucedió y hoy se acumulan los pedidos de quiebra en la Justicia por parte de empresas proveedoras y entidades financieras que reclaman créditos.

Para concretar la reestructuración, el grupo deberá reunir al menos u$s 80 millones de capital de trabajo a través de una combinación de aportes de inversores, nuevas líneas de crédito, anticipos de clientes y la venta de activos no estratégicos.