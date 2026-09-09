Buscan trabajadores argentinos que sepan utilizar IA: qué perfiles demandan y qué competencias dan trabajo asegurado.

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El mercado laboral argentino empezó a moverse a otro ritmo. Cada vez más avisos de empleo piden manejo de inteligencia artificial, aunque todavía no es un requisito para la mayoría de los puestos.
Un informe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), elaborado con investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el CONICET, analizó más de 1,2 millones de avisos laborales en la región.
Para Argentina se relevaron 64.088 publicaciones en portales como Computrabajo, ZonaJobs y Workana. El 2,6% de las ofertas laborales publicadas en portales tradicionales en 2026 exige al menos una habilidad relacionada con IA, frente al 0,6% registrado en el período 2017-2022.
El resultado marca una tendencia que ya no se puede pasar por alto.
Qué perfiles buscan las empresas argentinas
En los puestos profesionales y administrativos, los avisos piden cada vez más manejo de machine learning, inteligencia artificial generativa, chatbots y copilotos de IA.
En los sectores industriales, como metalurgia, maquinaria y electricidad, la demanda se orienta hacia sistemas de automatización y tecnologías vinculadas a la producción.
Entre las herramientas que más aparecen en los avisos se destacan:
- Machine Learning y Artificial Intelligence.
- Chatbot, ChatGPT y Natural Language Processing.
- Google Gemini y Prompt Engineering.
En los puestos más especializados piden manejo de:
- TensorFlow.
- Deep Learning.
- LangChain.
- MLOps.
- Scikit-Learn.
En Argentina también empezaron a sumarse nombres como LangGraph, CrewAI, AutoGen y PineCone.
Ningún aviso pide “solamente” IA. Siempre se combina con experiencia previa y otras habilidades técnicas.