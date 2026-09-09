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Buscan trabajadores argentinos que sepan utilizar IA: qué perfiles demandan y qué competencias dan trabajo asegurado.

En esta noticia Qué perfiles buscan las empresas argentinas

El mercado laboral argentino empezó a moverse a otro ritmo. Cada vez más avisos de empleo piden manejo de inteligencia artificial , aunque todavía no es un requisito para la mayoría de los puestos.

Un informe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), elaborado con investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el CONICET, analizó más de 1,2 millones de avisos laborales en la región.

Para Argentina se relevaron 64.088 publicaciones en portales como Computrabajo, ZonaJobs y Workana . El 2,6% de las ofertas laborales publicadas en portales tradicionales en 2026 exige al menos una habilidad relacionada con IA, frente al 0,6% registrado en el período 2017-2022.

El resultado marca una tendencia que ya no se puede pasar por alto.

Qué perfiles buscan las empresas argentinas

En los puestos profesionales y administrativos, los avisos piden cada vez más manejo de machine learning, inteligencia artificial generativa, chatbots y copilotos de IA.

Buscan trabajadores argentinos que sepan utilizar IA: qué perfiles demandan y qué competencias dan trabajo asegurado. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En los sectores industriales, como metalurgia, maquinaria y electricidad, la demanda se orienta hacia sistemas de automatización y tecnologías vinculadas a la producción.

Entre las herramientas que más aparecen en los avisos se destacan:

Machine Learning y Artificial Intelligence.

Chatbot, ChatGPT y Natural Language Processing.

Google Gemini y Prompt Engineering.

En los puestos más especializados piden manejo de:

TensorFlow.

Deep Learning.

LangChain.

MLOps.

Scikit-Learn.

En Argentina también empezaron a sumarse nombres como LangGraph, CrewAI, AutoGen y PineCone.