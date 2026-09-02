Los malos olores dentro de la nevera o refrigerador se originan por la descomposición bacteriana, el derrame de líquidos o el almacenamiento de insumos de aroma intenso sin el aislamiento térmico ni sellado adecuado

Esta mezcla de compuestos volátiles puede alterar drásticamente el aroma original de los alimentos guardados en la nevera. Los productos lácteos y grasas absorben estas hediondeces con extrema facilidad, arruinando su sabor característico.

Además, la humedad acumulada favorece la proliferación de mohos y bacterias nocivas en las paredes. Consumir alimentos expuestos a estos ambientes insalubres representa un riesgo latente para la salud gastrointestinal humana.

Beneficios de poner una cebolla blanca en distintas zonas de la heladera

Colocar trozos de cebolla blanca en los estantes absorbe los aromas desagradables gracias a sus compuestos azufrados.

Ubicar una cuarta parte cerca del motor, otra en la puerta y las restantes en las repisas garantiza la captura total del mal olor. Para mantener el efecto purificador activo, es necesario reemplazar los trozos cada tres o cuatro días.

Cómo mantener la heladera siempre con buen olor. El Cronista | Gemini

Cómo llevar a cabo este truco paso a paso para que sea efectivo

Toma una cebolla blanca limpia y córtala cuidadosamente en cuatro partes preferiblemente iguales.

Luego, deposita cada trozo de cebolla sobre un plato pequeño o recipiente destapado para evitar la contaminación directa de las repisas. Colócalos en los puntos estratégicos de tu electrodoméstico y retíralos a los pocos días para renovarlos.