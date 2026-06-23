¿Te pasó que abrís la ducha y el agua sale para cualquier lado? ¿O que la presión es tan baja que bañarse se vuelve una tortura, aunque en el resto de las canillas de la casa el agua sale con fuerza? En la mayoría de las ciudades argentinas —especialmente en zonas con “agua dura” como Buenos Aires o Mendoza— el culpable tiene nombre propio: el sarro.

El sarro es una acumulación de carbonato de calcio y otros minerales que, con el tiempo, petrifica los orificios de la “flor” de la ducha. Pero antes de llamar a un plomero o gastar una fortuna en un cabezal nuevo, hay un método casero, ecológico y ultraefectivo que podés aplicar hoy mismo.

¿Cómo saber si el problema es el sarro o la cañería?

Es fácil diagnosticarlo. Si notás que algunos chorros de la ducha salen torcidos, otros apuntan hacia las paredes y algunos agujeritos están directamente “mudos”, el problema es externo.

Dile adiós al sarro: la fórmula mágica para no tener que cambiar toda la grifería de tu casa (Fuente: Archivo).

Si la falta de presión es generalizada en toda la casa, el problema podría estar en el tanque o en una obstrucción de la cañería principal. Pero si solo ocurre en la ducha, el diagnóstico es claro: obstrucción mineral por sedimentos.

El “truco de la bolsa”: paso a paso para una limpieza profunda

Este método es el preferido porque no requiere desarmar nada, ideal si vivís en un departamento alquilado o tenés miedo de romper la rosca.

Materiales necesarios:

Vinagre blanco (de alcohol): el ácido acético es el enemigo natural del sarro.

Agua tibia .

Una bolsa plástica resistente (tipo de arranque o de freezer).

Una banda elástica o un precinto .

Un cepillo de dientes viejo.

Procedimiento:

La mezcla perfecta: en la bolsa, mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. El agua tibia ayuda a que la reacción química sea más rápida. Inmersión: sumergí la flor de la ducha dentro de la bolsa, asegurándote de que todos los orificios queden cubiertos por el líquido. Sujeción: ajustá la bolsa al caño con la banda elástica. Debe quedar firme. Tiempo de espera: dejá actuar al menos 45 minutos. Si el sarro está muy rebelde, podés dejarlo un máximo de 2 horas (evitá dejarlo toda la noche si el cabezal es de plástico cromado). El toque final: retirá la bolsa y pasá el cepillo de dientes por los orificios. Vas a ver cómo las “piedritas” de sarro se desprenden solas. Abrí la ducha con agua caliente para que la presión termine de purgar los restos internos.

¿Qué pasa si el sarro persiste?

Si después de este proceso el agua sigue saliendo mal, es probable que haya sedimentos atrapados en el filtro interno.

Desarmado: desenroscá la flor con cuidado (usá un trapo para no rayar el metal con la llave francesa).

Filtro: muchas duchas modernas tienen una pequeña malla metálica en la entrada. Sacala y dejala en remojo en vinagre puro durante 15 minutos.

Picos de goma: si tu ducha tiene picos de silicona o goma, muchas veces basta con frotarlos con el dedo mientras sale el agua para que el sarro se quiebre y salga.

Alerta: lo que NUNCA tenés que usar

Es común pensar que la lavandina limpia todo, pero en este caso es un error grave. La lavandina no disuelve el sarro (solo lo desinfecta) y puede dañar irremediablemente los acabados cromados o dorados de la grifería.

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Asimismo, tené cuidado con los ácidos fuertes o el quitasarro industrial si tu ducha es de plástico, ya que pueden derretir los sellos internos o arruinar el brillo estético. El vinagre blanco es la opción más segura y económica.

Para no llegar al extremo de quedarte sin presión, realizá una limpieza rápida una vez por mes. Rociar la flor con un atomizador que contenga vinagre y agua después de limpiar el baño evitará que el sarro se cristalice y prolongará la vida útil de tu grifería.