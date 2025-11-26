En esta noticia

Un histórico barrio de Buenos Aires decidió renovarse por completo con un proceso que apunta a sumar espacios recreativos orientados a las familias.

Se trata de Saavedra, famoso por sus áreas verdes y que está ubicado en el norte de la Ciudad. Una de sus emblemáticas avenidas sufrió un cambio que beneficia a las personas que viven en la zona.

Como parte de una obra de renovación, se decidió impulsar una acción orientada a los más pequeños de la casa. Esto resulta de especial beneficio de cara a las vacaciones de verano.

Saavedra se renueva: cuál es la transformación que beneficia a los vecinos

Se trata de la renovación en los dos patios de juegos infantiles del bulevar de la avenida García del Río, entre Ciudad de La Paz y Amenábar.

En paralelo siguen las obras en los patios de juegos del lindero Parque Saavedra, que incluyen mangrullos con forma de calamar en homenaje a la mística barrial y al Club Atlético Platense (CAP).

Instalaron una atracción con forma de calamar gigante en uno de los patios de juegos del Parque Saavedra
“Inauguramos y renovamos dos nuevos patios de juegos en nuestra Comuna 12. Donde buscamos que puedan disfrutar los chicos de primera infancia y también chicos más grandes”, afirmaron fuentes oficiales a Saavedra Online.

Cómo se renovó la clásica avenida García del Río

La avenida García del Río es una de las más concurridas y vistosas del histórico barrio porteño. Con sus frondosos árboles, a diario circulan miles de autos y personas por esta arteria de la Ciudad de Buenos Aires.

A lo largo de este corredor, se incorporaron nuevos espacios recreativos y áreas de juego para chicos, perfectos para hacer salidas al aire libre en familia.

