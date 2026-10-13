Dramático: un joven roció con nafta un auto e intentó incendiar una estación de servicio.

Un siniestro episodio ocurrió en una estación de servicio de Merlo y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Un jóven de 20 años fue detenido luego de que los empleados intervinieran para evitar que el fuego se propagara cuándo intentó incendiar el lugar.

La secuencia se produjo el domingo 11 de octubre en una estación de servicio ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145, en el barrio Pompeya. Según fuentes policiales, el joven pidió combustible en un bidón, pero luego comenzó a arrojar nafta sobre el playón y un automóvil gris que estaba junto a uno de los surtidores.

La situación se volvió aún más peligrosa cuando el combustible alcanzó al propietario del vehículo, que contaba dinero apoyado sobre el capó. El sospechoso abrió la puerta del conductor, se sentó al volante y se quitó la mochila, mientras una mujer que estaba en el asiento del acompañante escapaba del auto. La escena generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

Cómo fue el intento de incendio en la estación de servicio

Después de bajar del automóvil, el joven se acercó a uno de los surtidores y tomó la manguera de combustible. Luego regresó al vehículo y revisó sus pertenencias, presuntamente para encontrar algún elemento con el que pudiera iniciar un fuego. La presencia de nafta sobre el coche y el suelo aumentaba el peligro para los clientes y trabajadores.

🚨 ROCIÓ CON NAFTA Y AMENAZÓ CON PRENDER FUEGO UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

📍 Merlo pic.twitter.com/0TeP1Jheel — Vía Szeta (@mauroszeta) October 13, 2026

La intervención de los empleados resultó clave para evitar consecuencias mayores. Al advertir lo que sucedía, varios trabajadores se acercaron con matafuegos y actuaron para controlar la situación. De acuerdo con las fuentes consultadas, la maniobra representó un riesgo concreto por la posibilidad de que las llamas se extendieran y alcanzaran a las personas que estaban cerca de los surtidores.

Detuvieron al joven y la Justicia investiga el caso

Tras el episodio, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo llegaron al establecimiento y redujeron al sospechoso, que quedó detenido. En el procedimiento también participó personal del Destacamento Barrio Pompeya. La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de ilícito y quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló las actuaciones policiales.

Según el parte oficial, el joven presenta problemas de salud mental y se iniciaron los trámites correspondientes para una posible internación, aunque no se informó si llegó a concretarse. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad penal del involucrado, mientras se analizan las imágenes de seguridad que registraron la secuencia.